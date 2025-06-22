Зеленський ввів санкції проти бізнесів на окупованих територіях України

Зеленський підписав указ про нові санкції: удар по колаборантах та бізнесу в окупації

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №417/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 червня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Зеленський пояснив, що санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з окупантом на українській землі.

«Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту», – наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що це «сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб». Він зазначив, що Україна має інформацію від спеціальних служб і реагуватиме «принципово».

«Незабаром будуть наступні санкційні рішення», – попередив Зеленський.Президент заявив, що Україна виявляє всі схеми, які використовуються на користь окупанта і, отже, проти України, та блокує їх. Він також акцентував на роботі з синхронізації українських санкцій з рішеннями міжнародних партнерів.

«Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про ухвалення низки рішень після заяви російського диктатора Володимира Путіна про посягання на всю територію України, зокрема, зміни кадрів у дипломатичному корпусі та управління інституціями.

Зеленський згадав про «сигнали від російського очільника», які той озвучив 20 червня.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму та зробив чимало імперіалістичних заяв про війну в Україні.

Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».