Представник Путіна дорікнув президентці Єврокомісії за «математичні помилки» в бюджеті Росії

Дмітрієв каже, що фон дер Ляєн помилилась у підрахунках бюджету Росії

«Якщо ви збираєтеся вести економічну війну, то хоча б підрахуйте правильно»

Представник диктатора Путіна з українським корінням Кирило Дмітрієв звинуватив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у хибних підрахунках щодо бюджету Росії. Відповідний допис він зробив у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Дмітрієв написав, що фон дер Ляєн «погано обізнана і погано розбирається в математиці».

«Вона стверджує, що російська нафта і газ складають 1/3 бюджету Росії. Неправильно. Це 1/5 – 8,3 трнл з 38,5 трлн рублів за 2025 рік. Це 21,6%, а не 33%. Якщо ви збираєтеся вести економічну війну, то хоча б підрахуйте правильно», – зазначив він.

Цю заяву переговірник Путіна видав після коментарів президентки ЄК щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, тоді вона аносувала, що ЄС хоче знизити граничну межу на нафту з $60 за барель до $45.

Як відомо, Європейська комісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Він містить обмеження проти російських енергетичного та фінансового секторів.

Відомство пропонує знизити граничну межу на нафту з $60 за барель до $45, оскільки експорт нафти становить третину доходів уряду Росії.

«Пропонуємо запровадити заборону на транзакції для «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2». Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-яких транзакціях щодо трубопроводів «Північний потік». Повернення до минулого немає», – каже Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Єврокомісія пропонує поповнити чорний список тіньового російського флоту ще 77 суднами, які використовуються для перевезення нафти в обхід заборон. Також є пропозиція заборонити імпорт перероблених продуктів на основі сирої російської нафти.