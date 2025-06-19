Коломойський хотів обʼєднати справи про оскарження санкцій РНБО з Порошенком: рішення суду

Адвокат Порошенка Ілля Новіков виступив проти об’єднання позовів в одне провадження, оскільки «підстави позовів не є тотожними»

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду вдруге не задовольнив клопотання бізнесмена Ігоря Коломойського про об’єднання в одне провадження його позову і Петра Порошенка щодо оскарження санкцій РНБО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Відповідне рішення оголосила головуюча суддя Олеся Радишевська.

«Суд ухвалив: у задоволенні клопотання Коломойського Ігоря Валерійовича від 17 червня 2025 року в об’єднанні в одне провадження справи за номером №990/80/25 і № 990/206/25 відмовити. Рішення суду в апеляційному порядку оскарженню не підлягає», – заявила суддя.

На початку судового засідання головуюча колегії суддів оголосила, що 17 червня до суду надійшло відповідне клопотання від Коломойського. Його представниця апелювала, що законодавство України дозволяє у рамках однієї справи об’єднувати позови, коли у них один відповідач і позов стосується одного предмета. Водночас адвокат Порошенка Ілля Новіков виступив проти об’єднання позовів в одне провадження, оскільки «підстави позовів не є тотожними».

Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.