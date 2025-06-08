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Законопроєкт Грема щодо нових санкцій проти РФ суттєво зміниться – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Законопроєкт Грема щодо нових санкцій проти РФ суттєво зміниться – Politico
Законопроєкт зазнає численних змін під час розгляду в Конгресі або ще на стадії обговорень із командою Трампа
фото з відкритих джерел

Попри нюанси, ініціатива Грема все одно має потужну двопартійну підтримку, що свідчить про прагнення Вашингтона посилити тиск на Москву

Запропонований у США законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії, який досі не був ухвалений, ймовірно, зазнає суттєвих змін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Видання пише, що запровадження 500% мита на імпорт товарів з країн, які купують російські енергоносії, може призвести до конфлікту зі світовими економічними лідерами – зокрема, Китаєм, Індією та кількома країнами Європи.

Сенатор Ліндсі Грем, автор ініціативи, визнав можливі ризики та запропонував зробити виняток для держав, які підтримують Україну. Таке виключення дозволило б уникнути мита Європейському Союзу, який досі приблизно на 20% залежить від російського газу.

Попри це, як зазначає Politico, навіть за умов винятку для ЄС законопроєкт виглядає суперечливо. По-перше, самі США продовжують закуповувати російський уран, що також підпадає під санкції за цією ініціативою. По-друге, високі мита на імпорт з Китаю та Індії можуть боляче вдарити по американській економіці.

«500% тарифи на китайські товари спричинять зростання цін, розрив ланцюгів постачання та потенційне зростання безробіття до рівня рецесії», – пише Politico.

Політичний аналітик Метт Цвейг прогнозує, що законопроєкт зазнає численних змін під час розгляду в Конгресі або ще на стадії обговорень із командою Дональда Трампа. За його словами, подібні законодавчі ініціативи зазвичай проходять через складні ітераційні процеси.

Попри це, ініціатива Грема має потужну двопартійну підтримку, що свідчить про прагнення Вашингтона посилити тиск на Москву.

«Конгрес, імовірно, чинить тиск на виконавчу владу, щоб вона діяла. У Сенаті відчувається потреба в запровадженні нових санкцій проти Росії», – заявив Адам Сміт, партнер юридичної фірми Gibson Dunn.

Раніше ми писали, що адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на сенатора-республіканця Ліндсі Грема, щоб послабити його законопроєкт про санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

За інформацією видання, упродовж останніх тижнів Білий дім та представники адміністрації чинного президента США контактували з офісом Грема. Їх мета – внести зміни до документа, які б надали президенту більше свободи у запровадженні або відмові від санкцій. Зокрема, йдеться про зміну формулювання «повинен» на «може» в тексті законопроєкту, що фактично зробило б санкції необов’язковими.

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Його наразі підтримав 81 сенатор. Як передає «Главком», їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя.

Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

«Ці санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру», – заявили американські законодавці.

Теги: Сенат США санкції законопроєкт

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