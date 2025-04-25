Міністр оборони США облаштував студію макіяжу у Пентагоні – The Hill

В одній з кімнат Пентагону було встановлено крісло в режисерському стилі, дзеркало та гримерний світильник

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився переобладнати так звану «Зелену кімнату» у Пентагоні в гримерну студію, де високопосадовці можуть готуватися до виступів перед телекамерами. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на представника Міністерства оборони США, передає «Главком».

Зазначається, що основні зміни в кімнаті стосувалися меблів: було встановлено крісло в режисерському стилі, дзеркало та гримерний світильник, які взяли з наявних запасів. Також зусиллями Директорату з обслуговування приміщень штаб-квартири у Вашингтоні додали нову стільницю, виготовлену власноруч.

У матеріалі CBS News зазначалося, що переобладнання приміщення коштувало кілька тисяч доларів. Проте в Пентагоні заперечили цю інформацію, підкресливши, що оновлення проводилося максимально ощадливо з використанням наявних ресурсів. Там також пояснили, що мета змін – надати міністру оборони та іншим високопосадовцям необхідний простір для професійної роботи з пресою.

Водночас зміни в Пентагоні спричинили хвилю критики серед демократів. У матеріалі The Hill зазначено, що представники Демократичної партії висміяли ініціативу Гегсета. Так, сенатор Рубен Гальєго заявив, що єдиний грим, який потрібен міністру оборони, це бойовий макіяж у стилі персонажа Арнольда Шварценеггера з фільму «Хижак».

Своєю чергою, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер саркастично зазначив у соцмережі X, що улюбленими косметичними засобами Гегсета в Пентагоні є консилер і маскувальний крем. А конгресмен Тед Льєу пожартував, що «нічого так не символізує воєнну культуру, як макіяжна студія».

Нагадаємо, колишній ведучий Fox News, а тепер міністр оборони США Піт Гегсет прибув до Пентагону в січні, майже не маючи досвіду роботи в уряді і маючи величезні амбіції змінити спосіб управління збройними силами. Натомість він всього за три місяці на посаді спричинив хаос, який не має аналогів в новітній історії Міністерства оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Внутрішнє коло близьких радників Піта Гегсета перебуває в «руїнах», пише видання. Трьох членів команди, яку він привів з собою в Пентагон, минулого тижня звинуватили у витоку несанкціонованої інформації та звільнили.