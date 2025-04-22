«У США практично немає інфляції». Трамп вимагає негайно знизити облікову ставку

За словами президента США, витрати на енергію та більшість речей знижуються

Американський лідер вважає, що економіка США може сповільнитися, якщо процентні ставки не будуть знижені

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла, назвавши його «головним невдахою». Американський лідер заявив, що економіка США може сповільнитися, якщо відсоткові ставки не знизять «негайно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Трамп стверджує, що на цей час в США практично немає інфляції, а витрати на енергію та більшість інших речей знижуються.

«Оскільки ці витрати мають таку приємну тенденцію до зниження, як я і передбачав, інфляції майже не може бути, але може бути уповільнення економіки, якщо містер «запізнення», головний невдаха, не знизить відсоткові ставки, зараз», – каже він.

За словами президента, багато експертів закликають до «превентивного зниження» відсоткових ставок.

Трамп разом зі своєю командою розглядає можливість звільнення голови Федеральної резервної системи до завершення його каденції у травні 2026 року.

Аналітики наголошують, що спроба звільнити Павелла може обвалити фондові ринки США. Так, індекс Dow Jones упав на 750 пунктів (майже 2%), а Nasdaq – на 2,6%. Тим часом долар досяг найнижчого рівня з 2022 року, тоді як ціна на золото сягнула рекордної позначки.

Дональд Трамп, який призначив Джерома Павелла головою ФРС під час свого першого президентського терміну, неодноразово звинувачував його у недостатньо активному пом’якшенні монетарної політики. Павелл зі свого боку заявляв, що президент не має повноважень звільнити голову ФРС і наголошував, що не залишить посаду навіть на вимогу президента.

Атаки Трампа на Павелла посилилися після того, як голова ФРС заявив, що торговельна війна президента, зокрема запровадження тарифів, може стримувати економічне зростання та підігрівати інфляцію.

Нагадаємо, 76% американців вважають, що нещодавні тарифи Трампа підвищать ціни на товари, які вони купують. Зокрема, 44% очікують, що ціни зростуть сильно, а 31% – трохи, лише 7% очікують, що тарифи спричинять зниження цін.

До слова, мита президента США можуть посилити дефіцит лікарських препаратів у США, зокрема призвести до нестачі препаратів від раку.