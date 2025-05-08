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Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США
Угода передбачає, що США та Україна створять інвестиційний фонд, який залучатиме кошти в нашу державу
фото: Telegram/Ярослав Железняк

За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів

Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

Хто голосував за ратифікацію угоди

  • «Слуга народу» – 210
  • «Європейська солідарність» – 23
  • «Батьківщина» – 22
  • «Платформа за життя та мир» – 18
  • «Голос» – 12
  • «Відновлення України» – 12
  • «За майбутнє» – 10
  • Довіра – 18
  • Позафракційні – 13.
Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, Верховна Рада збиралася на екстрене засідання. Одним із питань порядку денного стала ратифікація угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50.

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США, однак у Верховній Раді розгорнулася дискусія навколо нещодавно підписаної угоди. Депутати фракції «Європейська Солідарність» ініціювали термінове обговорення деталей угоди, вимагаючи зустрічі керівництва держави та урядовців з народними депутатами.

Станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США. Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю. Тобто баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% – переважають позитивні очікування).

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нещодавно укладену угоду з Україною щодо корисних копалин як частину ширшої стратегії впливу на Росію в межах можливих мирних перемовин.

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Теги: Верховна Рада США корисні копалини

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