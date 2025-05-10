Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім вважає Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім вважає Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру – Bloomberg
У разі відмови Путіна від умов мирного плану США та ЄС передбачають запровадження нових санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

У Білому домі вже підготували кілька варіантів посилення економічного тиску на Росію, однак жодне з рішень поки не затверджене

Адміністрація Білого дому посилила свою позицію щодо війни, розв’язаної Росією проти України, і тепер вважає президента РФ Володимира Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

За інформацією видання, високопосадовці з Європи ведуть перемовини з командою Дональда Трампа щодо варіанту остаточного ультиматуму про 30-денне припинення вогню в Україні. У разі відмови Путіна від умов мирного плану сторони передбачають запровадження нових санкцій проти Росії.

Наразі, за словами співрозмовників агентства, план ще не остаточний і значною мірою залежить від позиції США. Американська сторона наполягає на безумовному місячному перемир’ї з обов’язковою відповідальністю обох сторін за дотримання прямих переговорів.

Зростання дипломатичної активності щодо припинення війни стало помітним після низки зустрічей представників США, Європи та України, зокрема у Лондоні й Парижі.

Крім того, як зазначає Bloomberg, у Білому домі вже підготували кілька варіантів посилення економічного тиску на Росію, однак жодне з рішень поки не затверджене.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із новим зверненням до президентів України та Росії, закликавши Володимира Зеленського та Володимира Путіна негайно припинити війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-конференцію в Овальному кабінеті Білого дому.

Також президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія домовляться про тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, передає «Главком».

За її словами, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Під час бесіди лідери обговорили питання співпраці щодо рідкісноземельних копалин у межах домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Тим часом, посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

Теги: росія США санкції путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мапа Келлога»
«Мапа Келлога». Чи праведний гнів українців?
12 квiтня, 14:25
Саудівська Аравія вирішила грати на своєму полі
Росія потрапила у нафтову пастку Саудівської Аравії
2 травня, 18:12
Раніше лідер США заявив, що призупинив дію тарифів «від чистого серця»
NBC News повідомив, хто зміг переконати Трампа призупинити дію тарифів
10 квiтня, 14:52
Смирнов зазнав критики за неефективне управління на Курщині та був звільнений
Кремль починає карати за провал оборони Курщини: затримано ексгубернатора
17 квiтня, 05:36
Росія атакує Україну новим дроном зі швидкістю до 500 км/год
Росія атакує Україну новим дроном зі швидкістю до 500 км/год
26 квiтня, 09:58
Літак Gripen патрулює повітряний простір НАТО
Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі
26 квiтня, 16:21
Прохорова (друга ліворуч) має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії
Україна вимагає відсторонити від змагань російську військовослужбовицю
21 квiтня, 19:23
Україна та США підписали угоду про надра
Україна та США підписали угоду про надра
1 травня, 01:01
Київ 7 травня зазнав атаки балістикою та ворожими ударними БпЛА
Над Києвом збито балістичну ракету і 11 дронів РФ: деталі від влади
7 травня, 10:28

Політика

Reuters розповів, як США хочуть отримати Гренландію
Reuters розповів, як США хочуть отримати Гренландію
Білий дім вважає Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру – Bloomberg
Білий дім вважає Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру – Bloomberg
«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову
«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову
ЄС закликає до 30-денного перемир'я між Україною та Росією
ЄС закликає до 30-денного перемир'я між Україною та Росією
«Час завершити війну»: Трамп звернувся до Зеленського та Путіна
«Час завершити війну»: Трамп звернувся до Зеленського та Путіна
Парад Путіна: МЗС висловило демарш країнам, чиї представники приїхали до Москви
Парад Путіна: МЗС висловило демарш країнам, чиї представники приїхали до Москви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
«Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 травня: ситуація на фронті
99K
Парад Путіна. Хто з іноземних зірок приїхав до диктатора (фото)
98K
Годинник Папи Римського Лева ХІV: вартість вражає (фото)
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 травня 2025
58K
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
Вчора, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua