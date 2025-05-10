Білий дім вважає Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру – Bloomberg

У разі відмови Путіна від умов мирного плану США та ЄС передбачають запровадження нових санкцій проти Росії

У Білому домі вже підготували кілька варіантів посилення економічного тиску на Росію, однак жодне з рішень поки не затверджене

Адміністрація Білого дому посилила свою позицію щодо війни, розв’язаної Росією проти України, і тепер вважає президента РФ Володимира Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

За інформацією видання, високопосадовці з Європи ведуть перемовини з командою Дональда Трампа щодо варіанту остаточного ультиматуму про 30-денне припинення вогню в Україні. У разі відмови Путіна від умов мирного плану сторони передбачають запровадження нових санкцій проти Росії.

Наразі, за словами співрозмовників агентства, план ще не остаточний і значною мірою залежить від позиції США. Американська сторона наполягає на безумовному місячному перемир’ї з обов’язковою відповідальністю обох сторін за дотримання прямих переговорів.

Зростання дипломатичної активності щодо припинення війни стало помітним після низки зустрічей представників США, Європи та України, зокрема у Лондоні й Парижі.

Крім того, як зазначає Bloomberg, у Білому домі вже підготували кілька варіантів посилення економічного тиску на Росію, однак жодне з рішень поки не затверджене.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із новим зверненням до президентів України та Росії, закликавши Володимира Зеленського та Володимира Путіна негайно припинити війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-конференцію в Овальному кабінеті Білого дому.

Також президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія домовляться про тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, передає «Главком».

За її словами, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Під час бесіди лідери обговорили питання співпраці щодо рідкісноземельних копалин у межах домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Тим часом, посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.