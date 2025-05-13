Трамп оголосив про план скасування санкцій проти Сирії

Трамп заявив, що ухвалив рішення після обговорення його з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом

Трамп оголосив про намір скасувати санкції проти Сирії після падіння режиму Асада

Президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір скасувати санкції проти Сирії, які були введені за часів попередньої адміністрації, після падіння режиму Башара Асада. Таку заяву він заявив під час виступу на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Трампа, це рішення було прийняте після обговорення з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Президент США висловив сподівання, що скасування санкцій «дасть Сирії шанс на велич».

«Сирія зазнала чимало жахів, війни та вбивств за багато років. Саме тому моя адміністрація вже зробила перші кроки до відновлення нормальних відносин між Сполученими Штатами та Сирією вперше за понад десять років», – заявив Трамп.

Він також повідомив, що державний секретар Марко Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Сирії в Туреччині «пізніше цього тижня».

Трамп визнав, що санкції були «жорстокими та руйнівними», але наголосив, що вони «виконували важливу функцію». «Але тепер їхній час проявитися. Тож я кажу: «Удачі, Сирія». Покажи нам щось особливе», – додав він.

Президент США висловив сподівання, що новий уряд Сирії на чолі з Ахмадом аш-Шараа зможе «стабілізувати ситуацію в країні та зберегти мир».

Як зазначає видання, Ахмад аш-Шараа, який раніше очолював бойове угруповання «Джабхат ан-Нусра», пов'язане з «Аль-Каїдою», у 2016 році вийшов з його складу.

Очікується, що Дональд Трамп неофіційно привітає Ахмада аш-Шараа в Ер-Ріяді в середу, як підтвердив представник Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду.