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  4. Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки
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    Політика

    Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки

    Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки
    фото ілюстративне

    Британія підтримує боротьбу України за свободу

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна підтримуватиме Україну у її боротьбі з російськими загарбниками навіть після його відставки.

    «Я знаю, що ми у Британії, продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це потрібно», – сказав Джонсон.

    Нагадаємо, сьогодні Джонсон оголосив, що йде з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

    Сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки