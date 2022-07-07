Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки

Британія підтримує боротьбу України за свободу

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна підтримуватиме Україну у її боротьбі з російськими загарбниками навіть після його відставки.

«Я знаю, що ми у Британії, продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це потрібно», – сказав Джонсон.

Нагадаємо, сьогодні Джонсон оголосив, що йде з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.