Джонсон сьогодні планує провести розмову із Зеленським – ЗМІ

Розмова має відбутися після оголошення Джонсона про відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, після заяви про свою відставку, планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє політичний редактор видання The Telegraph.

За словами політичного редактора видання Райлі-Сміта, розмова буде сприйматися як заява про рішучість продовжувати свою роботу – служити країні, займатися питаннями суспільних інтересів – до осені.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні подасть у відставку, але залишиться головою уряду до осені. 7 липня Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії, проте виконуватиме обов'язки прем'єра до осені.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

Проте на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.

Як повідомлялося, 17 червня несподівано в Київ приїхав Борис Джонсон. Зазначимо, що це вже був другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.