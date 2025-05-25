Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав про обіцяні Україні «Taurus і нищівні санкції»

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс «Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про..»

Ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив своє обурення та розчарування щодо затягування поставок зброї Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Його саркастичне повідомлення зʼявилося у соцмережі Х після чергової масованої ракетної атаки РФ на українські міста та села, пише «Главком».

Ландсбергіс, відомий своєю жорсткою позицією щодо російської агресії, не стримав сарказму у своєму дописі, опублікованому в неділю, після нічних масштабних атак на Україну.

«Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую», – написав колишній очільник МЗС Литви.

скріншот

Ландсбергіс натякнув на невиконані обіцянки нового канцлера Німеччини щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, а також на загальну повільність західних країн у запровадженні більш відчутних обмежень проти РФ.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд ФРН в контексті постачання крилатих ракет Taurus. За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо «стриманою» у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН). Новий канцлер має намір активно брати в ньому участь. Зокрема, він планує зустрітися з британським колегою Кіром Стармером найближчим часом, а президент Франції Еммануель Макрон став першим лідером, до якого він здійснив візит як канцлер. З обома лідерами Мерц планує проводити «інтенсивні консультації» щодо підтримки України.

До слова, колишній голова Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс розкритикував позицію «коаліції охочих», яка зібралась 11 тижнів тому. Ландсберґіс назвав основні підсумки прогресу «коаліції охочих» станом на сьогодні.

За словами політика, Макронові довелося нагадати колегам, що суверенні держави не потребують дозволу Путіна, щоб розміщувати війська в Україні. Проте він наголосив, що Польща все одно виступила проти розміщення військ.