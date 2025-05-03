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Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
Наразі формується угрупування військ на території Білорусі та в сусідніх областях РФ
фото з відкритих джерел

Зараз у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції

 

Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Еспресо» заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

Безсмертний зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.

«Перше, що важливо – об’єктивно оцінювати свої можливості й потенціал усіх складових, а також об’єктивно оцінювати можливості ворога, не переоцінюючи і недооцінюючи його. Це найважливіше. На даний час в Російській Федерації немає можливості проводити великі наступальні кампанії», – заявив Безсмертний.

Разом з тим, він зауважив, що нараз формується угрупування військ на території Білорусі та в сусідніх областях РФ.

«По цьому явно видно, що тези, які були оголошені президентом України, відповідають дійсності. Ці підрозділи з точки зору їхнього рівня і змісту підготовки, забезпеченості спрямовуються в Балтійському напрямку», – резюмував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії.

Нагадаємо, передові лідери Північноатлантичного альянсу хвилюються, що не зможуть захистити Європу від Росії без США. У зв'язку з цим наразі для них життєво важлива перемога України над Росією.

Зауважимо, що Латвія, Естонія та Фінляндія є єдиними членами НАТО, які межують з Росією. Спільний кордон тягнеться від північного краю Фінляндії до південно-східного куточка Латвії, яка також межує з Білоруссю, яку Москва використовувала як плацдарм при вторгненні в Україну.

Фінляндія, Естонія та Латвія також є одними з найбільших витрат НАТО на оборону відносно їх валового внутрішнього продукту (ВВП).

До слова, російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що РФ має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям. 

Окрім того, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прийняв прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та вісім інших європейських лідерів на саміті з безпеки в Талліні. Він заявив їм, що «якщо союзники хочуть миру, їм потрібно готуватися до оборонної війни проти Росії, яка може початися в найближчі п'ять-десять років».

Якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

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Теги: росія роман кордон Литва Фінляндія Латвія Естонія Роман Безсмертний війна Москва

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