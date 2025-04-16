Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну

Генеральний секретар СДПН Матіас Мірш закликав імовірну коаліцію прийняти спільне рішення стосовно надання Києву ракет

У Німеччини тривають суперечки у питанні передачі Україні крилатих ракет Taurus. Зокрема дійти згоди у наданні озброєння не можуть в коаліції партій, які працюють над створенням наступного уряду ФНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesspiegel.

Як зазначає видання, в. о. міністра оборони Борис Пісторіус, який може зберегти посаду в новому уряді, не погоджується з вірогідним наступним канцлером Фрідріхом Мерцом у цьому питанні.

На конференції Соціал-демократичної партії у Ганновері Пісторіус заперечив, що він нібито завжди був прихильником ідеї передачі такого виду зброї.

«Я ніколи цього не казав», – заявив в.о. міністра. За його словами, є вагомі аргументи на користь передачі Taurus Україні, але й «багато вагомих аргументів проти».

Пісторіус також висловив скептицизм щодо координації з союзниками, про яку говорив Мерц.

«Я не знаю жодного європейського партнера, який мав би таку систему», – заявив Пісторус.

Генеральний секретар СДПН Матіас Мірш закликав імовірну коаліцію прийняти спільне рішення стосовно надання Києву ракет.

«Я виходжу з того, що Фрідріх Мерц, як тільки він буде повністю поінформований службами, дуже чітко зважить ситуацію. І ми приймемо це рішення разом», – заявив Мірш.

У фракції СДПН, додав Мірш, є чітка позиція з цього питання – вони завжди були проти.

Проте останні заяви Мерца зустріли широку підтримку в його партії ХДС і сестринській ХСС, а також у «Зелених».

Нагадаємо, Працівникам Європейської комісії видають одноразові телефони та базові ноутбуки для візитів до США. Раніше такі заходи застосовували тільки для поїздок до Китаю та України.