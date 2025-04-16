Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну
Пісторіус висловив скептицизм щодо координації з союзниками
фото з відкритих джерел

Генеральний секретар СДПН Матіас Мірш закликав імовірну коаліцію прийняти спільне рішення стосовно надання Києву ракет

У Німеччини тривають суперечки у питанні передачі Україні крилатих ракет Taurus. Зокрема дійти згоди у наданні озброєння не можуть в коаліції партій, які працюють над створенням наступного уряду ФНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesspiegel.

Як зазначає видання, в. о. міністра оборони Борис Пісторіус, який може зберегти посаду в новому уряді, не погоджується з вірогідним наступним канцлером Фрідріхом Мерцом у цьому питанні.

На конференції Соціал-демократичної партії у Ганновері Пісторіус заперечив, що він нібито завжди був прихильником ідеї передачі такого виду зброї.

«Я ніколи цього не казав», – заявив в.о. міністра. За його словами, є вагомі аргументи на користь передачі Taurus Україні, але й «багато вагомих аргументів проти».

Пісторіус також висловив скептицизм щодо координації з союзниками, про яку говорив Мерц.

«Я не знаю жодного європейського партнера, який мав би таку систему», – заявив Пісторус.

Генеральний секретар СДПН Матіас Мірш закликав імовірну коаліцію прийняти спільне рішення стосовно надання Києву ракет.

«Я виходжу з того, що Фрідріх Мерц, як тільки він буде повністю поінформований службами, дуже чітко зважить ситуацію. І ми приймемо це рішення разом», – заявив Мірш.

У фракції СДПН, додав Мірш, є чітка позиція з цього питання – вони завжди були проти.

Проте останні заяви Мерца зустріли широку підтримку в його партії ХДС і сестринській ХСС, а також у «Зелених».

Нагадаємо, Працівникам Європейської комісії видають одноразові телефони та базові ноутбуки для візитів до США. Раніше такі заходи застосовували тільки для поїздок до Китаю та України. 

Читайте також:

Теги: Німеччина ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовці Бундесверу під час навчань (фото з архіву)
Чи готова Німеччина до нападу Росії на НАТО?
9 квiтня, 22:00
Україна має менше тисячі терміналів Eutelsat
Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink – Reuters
4 квiтня, 19:29
У Франції активізувались прохачі притулку
Названо країну ЄС, яка стала лідеркою за кількістю заяв від прохачів притулку
7 квiтня, 14:49
Hagedorn-NC вже понад 100 років виробляє промислову нітроцелюлозу у німецькому місті Лінгені
Концерн Rheinmetall збільшує виробництво пороху і купує важливий актив
8 квiтня, 17:02
Міністр оборони Німеччини Борис ПісторіусЦя коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей
Країни-партнери створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
11 квiтня, 20:15
Політик підтримає передачу ракет Taurus, але за умови згоди союзників
Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є одне «але»
14 квiтня, 09:12
Аварійно-рятувальні роботи в Сумах тривають
Буданов назвав виконавців воєнного злочину в Сумах
13 квiтня, 15:12
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
14 квiтня, 08:24
13 квітня, у Вербну неділю, під час повітряної тривоги у Сумах пролунали два вибухи
Київщина приспустила прапори на знак жалоби за загиблими в Сумах
14 квiтня, 08:23

Політика

ЄС підтвердив дискусії про направлення «військових радників» до України
ЄС підтвердив дискусії про направлення «військових радників» до України
Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну
Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну
«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена
«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена
Курська операція ЗСУ. Путін знайшов винного серед своїх
Курська операція ЗСУ. Путін знайшов винного серед своїх
Трамп обурився ставленням лідерів ЄС до Зеленського після сварки в Білому домі – Politico
Трамп обурився ставленням лідерів ЄС до Зеленського після сварки в Білому домі – Politico
За час великої війни Сербія видала паспорти понад 200 росіянам за «заслуги» перед країною
За час великої війни Сербія видала паспорти понад 200 росіянам за «заслуги» перед країною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
34K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
17K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
12K
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною
7289
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua