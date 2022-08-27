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Автобус з українцями перекинувся у Румунії: 23 постраждалих

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Автобус з українцями перекинувся у Румунії: 23 постраждалих
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП
фото: Digi24

Серед постраждалих жінки та діти

На сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні. Про це повідомляє Digi24.

Повідомляється, що автобус їхав з України до Туреччини, в салоні знаходилися дорослі і діти. В результаті аварії 23 пасажири були доставлені в лікарню, інших – до центру розміщення біженців.

Передбачається, що водій не впорався з керуванням. Також повідомляється, що ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані. У одного чоловіка вивих плеча, у ще одного – політравма хребта.

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За словами місцевого префекта Нікушора Халіча, після надання допомоги їх доставлять до українського кордону.

Раніше у столиці трапилася масштабна автомобільна аварія, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження сім транспортних засобів. 

Перед цим, 11 липня на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці сталось ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули.

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Теги: ДТП Румунія українці

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