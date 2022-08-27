Автобус з українцями перекинувся у Румунії: 23 постраждалих

У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

Серед постраждалих жінки та діти

На сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні. Про це повідомляє Digi24.

Повідомляється, що автобус їхав з України до Туреччини, в салоні знаходилися дорослі і діти. В результаті аварії 23 пасажири були доставлені в лікарню, інших – до центру розміщення біженців.

Передбачається, що водій не впорався з керуванням. Також повідомляється, що ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані. У одного чоловіка вивих плеча, у ще одного – політравма хребта.

4 фото На весь екран







За словами місцевого префекта Нікушора Халіча, після надання допомоги їх доставлять до українського кордону.

Раніше у столиці трапилася масштабна автомобільна аварія, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження сім транспортних засобів.

Перед цим, 11 липня на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці сталось ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули.