Українці в Румунії вийдуть на Марш сміливості (відео)

Українці в Румунії щосуботи проводять акції в підтримку України

У День Незалежності України в центрі Бухареста відбудеться акція в підтримку нашої країни

Українські біженці в Румунії зберуться на акцію до Дня Незалежності України, передає кореспондент «Главкома».

«Я не запрошую, а закликаю Вас приєднатися до Маршу сміливості в Бухаресті! Сміливість має два кольори, тому беріть із собою символіку України, одягайте вишиванки, вінки. Будемо разом із нашою країною, будемо її голосом, її сміливістю й незламністю!» – зазначила ініціаторка акції Дар'я.

Активісти запрошують долучитися до Маршу сміливості в День Незалежності України о 18:00.

Варто зазначити, що українці в Румунії щосуботи проводять акції в підтримку України, які проходять у центрі Бухареста, поблизу «Нульового кілометра демократії», де в 1989 році відбувалися події румунської революції, внаслідок якої був скинутий комуністичний режим.

По всьому світу до Дня Незалежності проходять акції солідарності «Незалежність в моєму серці».