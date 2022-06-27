Загроза Росії. Генсек НАТО заспокоїв прем’єрку Естонії та пообіцяв більше військ

На саміті НАТО будуть ухвалені важливі рішення для підвищення колективної оборони

Очільник НАТО наголосив, що Альянс «десятиліттями вмів захищати країни, що межують з Росією»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв істотно збільшити обороноздатність країн Балтії. Він також відповів на побоювання Естонії щодо захоплення Таллінна. Про це повідомляє Financial Times.

Столтенберг заявив, що новий військовий план, який буде узгоджено на щорічному саміті лідерів Альянсу цього тижня, різко покращить східну оборону НАТО, перемістивши фокус зі стримування на повну оборону союзницьких територій.

«Ми ніколи не розкриваємо деталі оперативних планів. Але можу вас запевнити, що ми десятиліттями вміли захищати країни, що межують з Росією, коригуючи нашу присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це раніше і будемо робити це знову» – сказав генсек.

За словами очільника НАТО, Росія не зможе захопити столицю Естонії Таллінн, «так само, як вони не змогли захопити місто Кіркенес на півночі Норвегії або Західний Берлін протягом холодної війни».

Столтенберг сказав, що коментарі прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо захисту країни «відображають її занепокоєння», додавши, що він обговорював ці питання з нею та лідерами Литви та Латвії.

«Вони десятиліттями перебували під радянською владою. У них є історія, де вони фактично навчилися важким шляхом, що означає бути окупованим і перебувати під вторгненням. Я визнаю, що [Каллас] хоче більше присутності НАТО, і я можу їй пообіцяти … більше присутності», – зазначив генсек.

Очільник НАТО наголосив, що головна відповідальність Альянсу – запобігти нападу на Естонію чи будь-якого іншого союзника.

«Тому на саміті ми будемо приймати величезні та важливі рішення для подальшого підвищення нашої колективної оборони … захищати кожен дюйм території НАТО, як ми це робили протягом 72 років» – наголосив Столтенберг.

Зазначимо, що існуюча оборонна позиція НАТО в країнах Балтії включає близько 8 000 іноземних військових на чолі з Британією, Канадою та Німеччиною, щоб стримувати будь-яке можливе вторгнення. Представники НАТО погоджуються, що такий підхід зараз є неспроможним у світлі масштабів нападу Путіна на Україну.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас стверджувала, що за нинішньою доктриною, її країна буде «стерта з карти» в разі нападу Росії до того, як НАТО спробує контратаку з метою їх звільнення через 180 днів.

Як відомо, саміт НАТО в Мадриді відбудеться 28-30 червня. Саміт розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір повідомила в інтерв'ю «Главкому», що на саміті в Мадриді лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

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