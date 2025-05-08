США та РФ хочуть відновити поставки російського газу до ЄС – Reuters

Як відомо, Європейська комісія планує заборонити нові угоди щодо російського газу до 2025 року та припинити чинні до 2027 року

Трамп підтримує мирну угоду щодо України, що може сприяти відновленню енергетичних зв'язків, з потенційною роллю США як посередника

США та Росія ведуть перемовини про можливе відновлення постачання російського газу до Європи, яке було суттєво скорочене після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Як передає «Главком», про це Reuters розповіли поінформовані джерела.

Президент США Дональд Трамп підтримує мирну угоду щодо України, що може сприяти відновленню енергетичних зв'язків, з потенційною роллю США як посередника. Росія висловила готовність відновити експорт, причому Газпром розглядає можливість короткострокових контрактів і знижок для повернення європейських клієнтів.

Наразі поставки обмежуються зрідженим природним газом (ЗПГ) та потоками через трубопровід «Турецький потік», що покриває лише 19% потреб Європи порівняно з 40% до вторгнення. Обговорення включають можливість придбання американськими інвесторами часток у ключових газопроводах або виступати посередниками для перепакування російського газу, щоб зменшити політичний опір у Європі.

Однак існують виклики, зокрема політична опозиція в ЄС, невирішені юридичні спори, пошкодження трубопроводів «Північний потік» та регуляторні перешкоди.

Європейська комісія планує заборонити нові угоди щодо російського газу до 2025 року та припинити чинні до 2027 року, стикаючись із протидією з боку таких країн, як Угорщина та Словаччина.

Попри ці перешкоди джерела вважають, що продовження співпраці між США та Росією може призвести до відновлення поставок газу через американських посередників у рамках ширшої стратегії миру та економічної реінтеграції.

Нагадаємо, Єврокомісар від Угорщини Олівер Вархелі заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу. Про це пише «Главком»із посиланням на Politico.

За словами трьох джерел видання, Вархелі, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію про відмову від енергоносіїв із Росії за кілька годин до очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

Як відомо, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у квітні 2025 року скоротилися майже на 12% рік до року. Це випливає з інформації російського Мінфіну, на яку посилається Reuters, передає «Главком».

Минулого місяця російська казна отримала 1,09 трлн рублів ($13,49 млрд) нафтогазових надходжень. Це нижче від показника 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але трохи вище за показник 1,08 трлн рублів у березні.