Експосол США в Україні балотуватиметься до Конгресу, щоб протистояти Трампу

Брінк: Я присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу

Брінк: Моя наступна місія: боротися за те, що у нас вдома

Ексочільниця посольства США в Україні Бріджит Брінк оголосила, що має намір балотуватися в Конгрес від сьомого округу штату Мічиган. Про вона написала у соцмережі Х, інформує «Главком».

«Я присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що у нас вдома. Я балотуюся в #MI07, тому що настав час поставити сім'ю Мічигану на перше місце і дати їм відсіч», – написала Брінк.

Наступні вибори для представника від сьомого округу Мічигану відбудуться в листопаді 2026 року

Нагадаємо, Бріджит Брінк завершила свою дипломатичну місію в Україні та залишила посаду посла Сполучених Штатів Америки. Представник Держдепартаменту США пояснював відставку посолки тривалим перебуванням у зоні бойових дій. «Вона була послом там три роки – це багато для зони бойових дій», – зазначив він.

Як повідомлялося, посол США в Україні Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.