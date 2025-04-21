«Бути послом США в Україні було честю»: Бріджит Брінк підбила підсумки своєї роботи

Бріджит Брінк пригадала, як прибула до України у 2022 році

Брінк: Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного міцного та інноваційного

Бріджит Брінк, яка йде у відставку з посади посла США в Україні, опублікувала прощальне відеозвернення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство США в Україні.

«Я згадую травень 2022 року і пам'ятаю, як прибула до країни, що перебувала в екзистенціальній боротьбі за виживання. У ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною. Протягом останніх трьох років ми разом допомагали відважним захисникам України відвоювати територію та утримувати лінію фронту. Ми підтримували альтернативні зернові маршрути та чорноморську торгівлю, щоб підтримати економіку», – заявила Бріджит Брінк.

Бріджит Брінк також зауважила, що «ми очолили зусилля з ремонту та захисту енергетичної мережі України, щоб забезпечити мільйони людей електроенергією, світлом та водою. Ми підтримували реформи, які просували Україну до ЄС та покращували інвестиційний клімат для американських компаній».

«Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир. Я хочу подякувати всім друзям та партнерам, з якими я працювала протягом останніх трьох років, а також моїй неймовірній команді в посольстві США в Києві», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Бріджит Брінк завершує свою дипломатичну місію в Україні та залишає посаду посла Сполучених Штатів Америки. Цю інформацію офіційно підтвердили у Державному департаменті США. Представник Держдепартаменту пояснив відставку посолки тривалим перебуванням у зоні бойових дій. «Вона була послом там три роки – це багато для зони бойових дій», – зазначив він.

До слова, Брінк вже зробила прощальні дзвінки колегам, а заяву про відставку подала ще в січні, після інавгурації президента Дональда Трампа, в рамках стандартної ротації. Проте Рубіо мав намір залишити Брінк на посаді, тому тоді відхилив її заяву.

Як повідомлялося, посол США в Україні Бріджит Брінк залишає посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.