Без підтримки США: «Коаліція рішучих» адаптує плани підтримки України

Британські та французькі чиновники переключають увагу з розгортання військ на підтримку оборони Києва без підтримки США

Британія та Франція готують Україну до життя без підтримки США: Фокус зміщується на довгострокову оборону

Британські та французькі офіційні особи, які раніше розробляли плани щодо розміщення миротворчих сил в Україні, переключили свою увагу на підтримку довгострокової оборони Києва від російського вторгнення без повноцінної підтримки США. Таке рішення ухвалено на тлі зростаючого занепокоєння, що Дональд Трамп виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника та припинить допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

«Давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на борту», – заявив західний чиновник виданню, описуючи жахливий настрій на зустрічі в Гаазі.

Європейський дипломат додав: «Йшлося переважно про те, як підтримувати необхідну підтримку України, враховуючи, що США продовжуватимуть надавати лише деякі конкретні ресурси, такі як розвідувальні дані».

«Ми також погодилися з необхідністю посилення економічного тиску на Росію».

Зустріч у столиці Нідерландів, на якій були присутні «політичні директори» з міністерств закордонних справ, ознаменувала різку зміну ролей «коаліції рішучих», створеної Кіром Стармером та Еммануелем Макроном для підтримки можливого припинення вогню, якого домагаються американці.

Раніше ця ініціатива мала на меті підтримку можливого припинення вогню, якого прагнули американці, та передбачала залучення європейських військ для забезпечення будь-якої мирної угоди. Понад 30 країн висловили підтримку цій ідеї, хоча лише кілька публічно пропонували розмістити війська в Україні.

Ключовим питанням було те, чи готовий Вашингтон надати «гарантію безпеки» або «резервне копіювання» для цих сил. Група досі публічно не визнала, що її наміри змінилися, і що шанси на мир зменшуються, чим довше Володимир Путін чинить опір міжнародному тиску щодо перемир’я.

Європейські країни також домовилися запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі наступного місяця. Його присутність раніше була під сумнівом після того, як Дональд Трамп висловився проти вступу України до західного військового альянсу. Генерал Кіт Келлог, посланник Трампа з питань України, заявив: «Ми сказали, що для нас вступ України до НАТО не обговорюється… І ми не єдина країна, яка так каже. Знаєте, я можу назвати вам чотири країни в НАТО, і потрібно 32 з 32, щоб ви могли вступити до НАТО».

Як зазначає видання, цілком імовірно, що коаліція продовжить публічно підтримувати мирні зусилля Трампа на прохання українських чиновників, які побоюються, що інакше лідер США припинить постачання зброї та обмін розвідувальними даними. Хоча Вашингтон не підписував угод про постачання нової зброї з моменту вступу на посаду Трампа, він продовжує постачати обладнання, узгоджене за часів Джо Байдена, а також дозволив європейським країнам постачати обладнання американського виробництва.

Зустріч у Гаазі відбулася напередодні ключового тижня дипломатії. Очікується, що в понеділок радник Великої Британії з національної безпеки відвідає наступний раунд мирних переговорів між Росією та Україною в Стамбулі. Кремль заявив, що обговорюватиме на переговорах лише умови припинення вогню, тоді як Україна наполягає на попередньому отриманні документа з мирною пропозицією Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про другий раунд переговорів на початку цього тижня після того, як Дональд Трамп знову розкритикував Володимира Путіна, назвавши його «божевільним» та звинувативши у «грі з вогнем». Наступного тижня Велика Британія та Німеччина також проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України, що складається з 50 країн, які координують військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Україна звернеться до ЄС наступного тижня з пропозицією розглянути нові заходи для ізоляції Росії, зокрема арешт російських активів та санкції проти деяких покупців російської нафти.