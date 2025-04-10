Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні
Брінк завершує свою дипломатичну місію в Україні
фото з відкритих джерел

У Держдепі пояснили відставку посла тривалим перебуванням у зоні бойових дій

Бріджит Брінк завершує свою дипломатичну місію в Україні та залишає посаду посла Сполучених Штатів Америки. Цю інформацію офіційно підтвердили у Державному департаменті США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг речниці Держдепу Теммі Брюс.

«Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно», — зазначила Брюс.

Під час брифінгу журналісти поцікавились, чи зазнавала посолка тиску або отримувала вказівки не згадувати Росію в контексті атак на Україну. Брюс відповіла, що їй нічого про це не відомо.

Ймовірно, мова йшла про нещодавній допис Брінк у соціальній мережі X щодо ракетного удару по Кривому Рогу, у якому вона не вказала, що атаку здійснила саме Росія.

У коментарі CNN представник Держдепартаменту пояснив відставку посолки тривалим перебуванням у зоні бойових дій.

«Вона була послом там три роки – це багато для зони бойових дій», – зазначив він.

Чиновник також підкреслив, що війна триває надто довго і справжнім викликом залишається питання, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне для її завершення.

Раніше ми писали, що посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку, хоча держсекретар Марко Рубіо хотів залишити її. Як передає «Главком», про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Брінк вже зробила прощальні дзвінки колегам, а заяву про відставку подала ще в січні, після інавгурації президента Дональда Трампа, в рамках стандартної ротації.

Проте Рубіо мав намір залишити Брінк на посаді, тому тоді відхилив її заяву.

Теги: Бріджит Брінк Держдепартамент США посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Перу, каже Полюхович, не російська пропаганда є проблемою, а недостатня інформованість про Україну
Посол Юрій Полюхович: Перу – це дев’ятеро президентів у відставці через корупцію, четверо – у вʼязниці інтерв’ю
1 квiтня, 10:00
Олег Шамшур: Ключовим наразі є не питання перемир'я, а питання змісту «мирного плану» Трампа
Посол Олег Шамшур: Путін застосовує до Трампа прийоми радянської дипломатії
21 березня, 15:15
Залужний анонсував свою нову книжку про повномасштабне вторгнення
Залужний сходив на ярмарок у Лондоні: свіжі фото
13 березня, 16:56
Інформацію про видалення даних речниця Держдепу США назвала теорією змови або страхом
Чи знищено докази депортації Росією українських дітей? Держдеп США зробив заяву
20 березня, 08:52
Ебрагім Расул заявив, що «ні про що не шкодує»
Посол ПАР був висланий із США за критику Трампа і став героєм на батьківщині
24 березня, 06:51
Держдеп вважає, що рішення «значно підвищить ефективність, підзвітність, одноманітність і стратегічний вплив» іноземної допомоги США
Держдеп США офіційно заявив про розпуск USAID
28 березня, 21:49
Росіяни вдарили по Кривому Рогу 4 квітня
Посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу
5 квiтня, 02:36
Зеленський призначив послів у низці країн
Зеленський призначив послів у низці країн
7 квiтня, 21:50
Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36

Політика

Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні
Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні
Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу
Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу
Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа
Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа
Підпал маркету Ikea у Литві міг вчинити неповнолітній українець за вказівкою РФ – NYT
Підпал маркету Ikea у Литві міг вчинити неповнолітній українець за вказівкою РФ – NYT
Тарифи США для Китаю становлять 145% – CNBC
Тарифи США для Китаю становлять 145% – CNBC
США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп
США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
42K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
35K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
19K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
12K
Не так багато наших чоловіків переховуються за кордоном від мобілізації – головний демограф України

Новини

11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua