Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні

У Держдепі пояснили відставку посла тривалим перебуванням у зоні бойових дій

Бріджит Брінк завершує свою дипломатичну місію в Україні та залишає посаду посла Сполучених Штатів Америки. Цю інформацію офіційно підтвердили у Державному департаменті США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг речниці Держдепу Теммі Брюс.

«Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно», — зазначила Брюс.

Під час брифінгу журналісти поцікавились, чи зазнавала посолка тиску або отримувала вказівки не згадувати Росію в контексті атак на Україну. Брюс відповіла, що їй нічого про це не відомо.

Ймовірно, мова йшла про нещодавній допис Брінк у соціальній мережі X щодо ракетного удару по Кривому Рогу, у якому вона не вказала, що атаку здійснила саме Росія.

У коментарі CNN представник Держдепартаменту пояснив відставку посолки тривалим перебуванням у зоні бойових дій.

«Вона була послом там три роки – це багато для зони бойових дій», – зазначив він.

Чиновник також підкреслив, що війна триває надто довго і справжнім викликом залишається питання, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне для її завершення.

Раніше ми писали, що посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку, хоча держсекретар Марко Рубіо хотів залишити її. Як передає «Главком», про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Брінк вже зробила прощальні дзвінки колегам, а заяву про відставку подала ще в січні, після інавгурації президента Дональда Трампа, в рамках стандартної ротації.

Проте Рубіо мав намір залишити Брінк на посаді, тому тоді відхилив її заяву.