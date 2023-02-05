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Експрем'єр Ізраїлю розсекретив, що йому пообіцяв Путін на початку вторгнення в Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експрем'єр Ізраїлю розсекретив, що йому пообіцяв Путін на початку вторгнення в Україну
Експрем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет узгоджував свої посередницькі дії зі США
фото з відкритих джерел

Беннет розповів, про що три години говорив із Путіним у Москві на початку війни

На початку березня 2022 року під час переговорів у Москві колишнього прем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета з президентом РФ Володимиром Путіним російський диктатор запевнив, що не вбиватиме президента України Володимира Зеленського. Про це Беннет розповів в інтерв'ю, опублікованому у його YouTube , пише The Times of Israel.

Як відомо, 5 березня 2022 року Беннет провів тригодинні переговори з Путіним у Москві, після чого зателефонував президенту Володимиру Зеленському, але деталі розмов не розголошувалися.

В опублікованому інтерв'ю Беннет сказав, що Путін запевнив його у перші дні війни, що він не вб'є Зеленського.

«Я знав, що Зеленський перебуває під загрозою, в бункері... Я сказав йому (Путіну – ред.): «Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: «Я не вбиватиму Зеленського». «Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?» Він сказав: «Я не вбиватиму Зеленського», – розповів експрем'єр Ізраїлю про свою розмову з диктатором РФ.

Після цього, за його словами, він одразу зателефонував Зеленському і сказав: «Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати. Він (Зеленський – ред.) запитав мене: «Ти впевнений?» Я сказав: «100%. Він не збирається вбивати тебе».

Беннет стверджує, що через дві години Зеленський зайшов у свій кабінет і «зробив там селфі», на якому український президент сказав «я не боюся» і таке інше».

За словами експрем'єра Ізраїлю, Путін також «погодився не наполягати на роззброєнні України», а Зеленський у ті самі вихідні нібито відмовився від прагнення вступити до НАТО.

«Все, що я робив (у рамках посередницьких зусиль – ред.), узгоджувалося зі США», – додав Беннетт.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський говорив, що питання про нейтральний статус України могло б бути винесене на референдум, але такий референдум може проводитись лише після виведення військ Росії. Водночас він наголошував, що у разі позаблокового статусу має бути укладений договір про гарантії безпеки для України.

30 вересня Україна подала офіційну заявку на прискорений вступ до НАТО.

Теги: Ізраїль путін Володимир Зеленський війна росія НАТО

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