«Не хочемо стати гарматним м'ясом»: німецькі школярі вийшли на вулиці проти військової реформи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Не хочемо стати гарматним м'ясом»: німецькі школярі вийшли на вулиці проти військової реформи
Реформа військової служби в Німеччині спричинила масові протести молоді
фото: politico.eu

Молодь Німеччини боїться нового закону про призов

У Німеччині посилюється мобілізація молоді проти реформи військової служби, яка передбачає фактичне повернення до призову після його скасування у 2011 році. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Politico.

У п'ятницю, 5 грудня, німецькі студенти організували бойкот шкіл та вийшли на демонстрації проти суперечливого закону про військовий обов'язок, що збіглося з обговореннями цього питання у Бундестазі.

За протестом стоїть ініціатива Schulstreik gegen Wehrpflicht («Шкільний страйк проти призову»). На сайті ініціативи йдеться: «Політики (і) Бундесвер ... сперечаються, як ми маємо відновити заклик. Але ніхто не розмовляє з нами. Ніхто не питає нас, чого ми хочемо».

Головним гаслом учасників «шкільного страйку» стало: «Ми не хочемо стати гарматним м'ясом». Пропонований закон має на меті збільшити чисельність Бундесверу до 260 тис. військовослужбовців до 2035 року, що вимагає близько 20 тис. новобранців щорічно.

Реформа передбачає створення повного реєстру всіх чоловіків, народжених після 2008 року (тих, кому виповниться 18 років у 2026 році). Вони будуть зобов'язані заповнити анкету про свою кваліфікацію, придатність та готовність до служби. Для жінок цей процес залишатиметься повністю добровільним.

Хоча уряд стверджує, що служба наразі залишатиметься добровільною, серед молоді існує особливе побоювання перед можливою «лотереєю призову» (за так званою «данською моделлю»), якщо добровільний набір не досягне необхідного ліміту у 20 тис. осіб. Міністерство освіти Німеччини вже заявило, що ті, хто братиме участь у страйку, будуть вважатися відсутніми без поважної причини, підкреслюючи, що молоді потрібна хороша освіта, а не простоювання.

Нагадаємо, раніше німецький бундестаг під час голосування схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН -бундесвер. На підтримку документа проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентар утримався.  

Теги: Німеччина Бундестаг студенти закон призов до армії мобілізація школярі

