Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
Трамп схвалив будівництво і підводна гонка озброєнь в Азії посилюється
фото: reuters.com

Авантюра Південної Кореї щодо атомного підводного човна підвищує ризик підводної гонки озброєнь в Азії

Прагнення Південної Кореї до створення флоту атомних підводних човнів (АПЧ) отримало значний імпульс після схвалення Президента США Дональда Трампа, що може покласти край десятиліттям опору Вашингтона та кардинально змінити безпековий ландшафт в Азії. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters

Рішення Трампа дозволило Сеулу отримати доступ до палива в рамках ядерної угоди між країнами, усунувши ключову перешкоду для давньої мрії Південної Кореї приєднатися до елітного клубу країн, що володіють АПЧ.

Аналітики та військові експерти попереджають, що швидкий розвиток південнокорейської програми може викликати роздратування Китаю та посилити тиск на Японію, щоб та почала розробку власних аналогічних можливостей.

«Підводні човни є високоефективними ударними системами. Гонка озброєнь у регіоні неминуча» – заявив Чхве Іл, капітан підводного човна ВМС Південної Кореї у відставці. Сеул стверджує, що атомний рушій (який дозволяє субмаринам залишатися під водою набагато довше, ніж дизельні аналоги) є вирішальним для протидії підводним загрозам Північної Кореї, включаючи балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів.

Токіо був «шокований» підтримкою Трампом програми Сеула, припускаючи, що Японія мала б бути попереду Південної Кореї у разі підтримки таких амбіцій. Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив, що перехід на ядерний рушій є «опцією». Амбіції Сеула збігаються з цілями США щодо протидії військовому впливу Китаю. Адмірал Деріл Кодл, начальник військово-морських операцій США, заявив, що очікує, що південнокорейські АПЧ відіграватимуть майбутню роль у регіональному стримуванні.

Північна Корея попередила, що план Сеула може спровокувати «ядерний ефект доміно». Сама КНДР також стверджує, що розробляє подібні можливості, і, за підозрою аналітиків, може отримувати російську допомогу.Південна Корея, незважаючи на попередні невдачі та занепокоєння США щодо нерозповсюдження, досягла значного прогресу самостійно.

Міністр оборони Ан Гю-бек заявив, що збірка реактора перебуває на «значній» стадії, і Сеул може побудувати судно протягом 10 років. Країна планує мати щонайменше чотири атомні підводні човни водотоннажністю 5000 тонн.

До слова, Індія фіналізувала багаторічну угоду з Росією про оренду атомної ударної підводної лодки для своїх Військово-морських сил. Сума угоди становить $2 млрд, а термін оренди – 10 років.

Читайте також:

Теги: США міністр Південна Корея Японія субмарина військові Північна Корея балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Говорити про психологічний ефект немає сенсу
Що насправді стоїть за ударами РФ по великих містах
14 листопада, 12:57
Міністр армії Ден Дрісколл ліворуч і начальник штабу армії – генерал Ренді Джордж
Генерал Дріскол в Києві. Що це означає?
19 листопада, 10:07
Дональд Трамп сидів під засідання в Овальному кабінеті із заплющеними очима
У мережі з’явилися фото, де Трамп нібито спить під час брифінгу. Реакція Білого дому
10 листопада, 09:50
Кілька ключових сортів російської сирої нафти впали в ціні до найнижчих рівнів за останні роки
Мінфін США проаналізував вплив нещодавніх санкцій на нафтові доходи Росії
18 листопада, 08:56
Bloomberg: Енергогіганти світу претендують на міжнародні активи російського «Лукойлу»
Bloomberg: Енергогіганти світу претендують на міжнародні активи російського «Лукойлу»
19 листопада, 02:59
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві
Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
24 листопада, 02:45
NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США
NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США
2 грудня, 22:50
Працівники гімназії відчистили меморіальні таблички військових
У Кривому Розі невідомі облили чорною фарбою портрети загиблих військових
9 листопада, 17:59
Центральний районний суд міста Дніпра обрав командирові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження
8 листопада, 17:58

Політика

«Не хочемо стати гарматним м'ясом»: німецькі школярі вийшли на вулиці проти військової реформи
«Не хочемо стати гарматним м'ясом»: німецькі школярі вийшли на вулиці проти військової реформи
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
Французькі військові відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин
Французькі військові відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин
Бундестаг схвалив реформу призову у Німеччині
Бундестаг схвалив реформу призову у Німеччині
Помер актор фільму «Хатіко», який отримав громадянство РФ під час війни в Україні 
Помер актор фільму «Хатіко», який отримав громадянство РФ під час війни в Україні 
Литва може незабаром оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі
Литва може незабаром оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua