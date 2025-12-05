Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії

Авантюра Південної Кореї щодо атомного підводного човна підвищує ризик підводної гонки озброєнь в Азії

Прагнення Південної Кореї до створення флоту атомних підводних човнів (АПЧ) отримало значний імпульс після схвалення Президента США Дональда Трампа, що може покласти край десятиліттям опору Вашингтона та кардинально змінити безпековий ландшафт в Азії. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters

Рішення Трампа дозволило Сеулу отримати доступ до палива в рамках ядерної угоди між країнами, усунувши ключову перешкоду для давньої мрії Південної Кореї приєднатися до елітного клубу країн, що володіють АПЧ.

Аналітики та військові експерти попереджають, що швидкий розвиток південнокорейської програми може викликати роздратування Китаю та посилити тиск на Японію, щоб та почала розробку власних аналогічних можливостей.

«Підводні човни є високоефективними ударними системами. Гонка озброєнь у регіоні неминуча» – заявив Чхве Іл, капітан підводного човна ВМС Південної Кореї у відставці. Сеул стверджує, що атомний рушій (який дозволяє субмаринам залишатися під водою набагато довше, ніж дизельні аналоги) є вирішальним для протидії підводним загрозам Північної Кореї, включаючи балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів.

Токіо був «шокований» підтримкою Трампом програми Сеула, припускаючи, що Японія мала б бути попереду Південної Кореї у разі підтримки таких амбіцій. Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив, що перехід на ядерний рушій є «опцією». Амбіції Сеула збігаються з цілями США щодо протидії військовому впливу Китаю. Адмірал Деріл Кодл, начальник військово-морських операцій США, заявив, що очікує, що південнокорейські АПЧ відіграватимуть майбутню роль у регіональному стримуванні.



Північна Корея попередила, що план Сеула може спровокувати «ядерний ефект доміно». Сама КНДР також стверджує, що розробляє подібні можливості, і, за підозрою аналітиків, може отримувати російську допомогу.Південна Корея, незважаючи на попередні невдачі та занепокоєння США щодо нерозповсюдження, досягла значного прогресу самостійно.

Міністр оборони Ан Гю-бек заявив, що збірка реактора перебуває на «значній» стадії, і Сеул може побудувати судно протягом 10 років. Країна планує мати щонайменше чотири атомні підводні човни водотоннажністю 5000 тонн.

До слова, Індія фіналізувала багаторічну угоду з Росією про оренду атомної ударної підводної лодки для своїх Військово-морських сил. Сума угоди становить $2 млрд, а термін оренди – 10 років.