Фон дер Ляєн назвала центральний пріоритет європейської безпеки

Президентка Єврокомісії зустрілася з лідерами ФРН та Бельгії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на критичній важливості фінансової підтримки України для забезпечення європейської безпеки. Вона також заявила, що питання використання заморожених російських активів має бути вирішене на рівні ЄС так, щоб усі держави-члени несли однаковий ризик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн провела зустріч із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером для обміну думками щодо ситуації в Україні та питання російських активів.

Після зустрічі президентка Єврокомісії підкреслила, що час має вирішальне значення «враховуючи поточну геополітичну ситуацію».

Вона наголосила, що фінансова підтримка України має центральне значення для європейської безпеки. Без стабільного фінансування, стійкість України, яка протистоїть агресії, може бути підірвана, що створить загрозу для всього континенту.

Особлива увага була приділена ситуації з використанням заморожених російських активів, де Бельгія має особливе становище.

«Особлива ситуація Бельгії щодо використання заморожених російських активів є незаперечною і має бути вирішена таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик», – написала фон дер Ляєн.

Сторони домовилися продовжити обговорення цього чутливого фінансового питання з метою досягнення консенсусу на засіданні Європейської Ради, яке заплановане на 18 грудня.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що Україна координує зусилля з ЄС, серед іншого предметом обговорення була ситуація в дипломатії.