Суд в США дозволив розкрити матеріали у справі Епштейна

Федеральний суд Південного округу Флориди ухвалив рішення дозволити розкриття документів великого журі з розслідування справи померлого фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, це рішення стосується одного з найперших блоків слідчих даних, зібраних правоохоронцями після початку розслідування у Флориді у 2005 році за обвинуваченнями в сексуальному насильстві щодо неповнолітніх.

Нинішнє рішення суду стало можливим після того, як Конгрес США у листопаді схвалив закон, який зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити всі матеріали щодо Епштейна до 19 грудня.

Суддя Федерального окружного суду Родні Сміт у короткій ухвалі зазначив, що закон, який підписав президент Дональд Трамп, дозволяє суду розкрити нетаємні документи, попри те, що раніше суди у Флориді та Нью-Йорку не дозволяли цього, посилаючись на правила кримінального процесу.

Хоча президент Трамп мав небажання розкривати матеріали, він підтримав закон після того, як стало очевидно, що більшість республіканців та демократів у Конгресі проголосує за це рішення.

Розслідування у Флориді, розпочате у 2005 році, завершилося у 2008 році угодою, за якою Епштейн визнав провину лише за статтями про спонукання до проституції та уникнув тривалого ув'язнення.

Після цієї угоди діяльність Епштейна знову розслідували у Нью-Йорку, де йому висунули федеральні обвинувачення у секс-торгівлі. У 2019 році він, як вважається, наклав на себе руки у в’язниці, очікуючи на суд.

Очікується, що публікація цих документів проллє світло на подробиці справи та коло осіб, які фігурували у розслідуванні.

Нагадаємо, представники Демократічної партії, які входять до Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США, опублікували серію фотографій та відеозаписів з вілли скандально відомого фінансиста Джеффрі Епштейна на Віргінських островах.