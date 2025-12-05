Головна Світ Політика
Французькі військові відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Французькі військові відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин
Батальйон морської піхоти знешкодив невідомі БпЛА
фото: Reuters (ілюстративне)

На базі Іль-Лонг розміщено атомні ракетні субмарини сил ядерного стримування Франції

У Франції морські піхотинці відкрили вогонь по безпілотниках, які пролітали над військово-морською базою Іль-Лонг. Там розміщені атомні підводні човни з балістичними ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Зазначається, що увечері 4 грудня п'ять невідомих безпілотників було виявлено над базою, яка межує з Брестською гаванню. «Було розпочато операцію з боротьби з безпілотниками та пошукову операцію. Батальйон морської піхоти, відповідальний за захист бази, здійснив кілька ударів проти безпілотників», – йдеться у повідомленні.

Останніми місяцями у Північній Європі фіксують дедалі частіші прольоти дронів над аеропортами та військовими обʼєктами. Зокрема, у ніч на 18 листопада повідомлялося про політ дрона над півостровом Крозон, де розташований острів Іль-Лонг.

Нагадаємо, 9 жовтня фрегат ВМС Франції помітив російський підводний човен біля узбережжя Бретані в Атлантичному океані. За даними НАТО, субмарина з’явилася на поверхні через технічну несправність.

До слова, Індія фіналізувала багаторічну угоду з Росією про оренду атомної ударної підводної субмарини для своїх військово-морських сил. Сума угоди становить $2 млрд, а термін оренди – 10 років.

