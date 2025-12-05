Французькі військові відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин

На базі Іль-Лонг розміщено атомні ракетні субмарини сил ядерного стримування Франції

У Франції морські піхотинці відкрили вогонь по безпілотниках, які пролітали над військово-морською базою Іль-Лонг. Там розміщені атомні підводні човни з балістичними ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Зазначається, що увечері 4 грудня п'ять невідомих безпілотників було виявлено над базою, яка межує з Брестською гаванню. «Було розпочато операцію з боротьби з безпілотниками та пошукову операцію. Батальйон морської піхоти, відповідальний за захист бази, здійснив кілька ударів проти безпілотників», – йдеться у повідомленні.

Останніми місяцями у Північній Європі фіксують дедалі частіші прольоти дронів над аеропортами та військовими обʼєктами. Зокрема, у ніч на 18 листопада повідомлялося про політ дрона над півостровом Крозон, де розташований острів Іль-Лонг.

Нагадаємо, 9 жовтня фрегат ВМС Франції помітив російський підводний човен біля узбережжя Бретані в Атлантичному океані. За даними НАТО, субмарина з’явилася на поверхні через технічну несправність.

До слова, Індія фіналізувала багаторічну угоду з Росією про оренду атомної ударної підводної субмарини для своїх військово-морських сил. Сума угоди становить $2 млрд, а термін оренди – 10 років.