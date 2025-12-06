Путін і Моді домовилися про розширення торгівлі та «програму співпраці до 2030 року»

Володимир Путін запропонував Індії безперебійні постачання палива

Російський диктатор Володимир Путін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися про значне розширення торговельних та оборонних зв’язків між двома країнами під час дводенного державного візиту Путіна до Нью-Делі. Таким чином Росія планує збільшити обсяг торгівлі до $100 млрд до 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Візит відбувся попри збереження напруженості у відносинах Індії із Заходом, спричиненої масовими закупівлями Індією російської нафти після вторгнення в Україну у 2022 році.

Володимир Путін запропонував Індії безперебійні постачання палива, намагаючись відреагувати на тиск США щодо обмеження закупівель російської нафти.

Однак Індія продемонструвала обережну реакцію. Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі заявив, що індійські енергетичні компанії приймають рішення на основі «динаміки ринку, що розвивається» та «комерційних питань, з якими вони стикаються під час забезпечення своїх поставок».

Співпраця між двома країнами, яка є великим чинником у світовій торгівлі енергоносіями, продовжується в цих рамках, проте Індія виглядає насторожено. Зокрема, індійські державні нафтопереробні компанії розмістили січневі замовлення на російську нафту у постачальників, що не підпадають під санкції, через зростання знижок.

Прем'єр-міністр Моді назвав партнерство з Росією «провідною зіркою», заявивши, що ці відносини «завжди витримували випробування часом».

«...ми домовилися про програму економічного співробітництва на період до 2030 року. Це зробить нашу торгівлю та інвестиції більш диверсифікованими, збалансованими та сталими», – повідомив Моді.

Лідери також опублікували спільну заяву, в якій наголошується, що в нинішній «складній, напруженій та невизначеній геополітичній ситуації російсько-індійські зв'язки залишаються стійкими до зовнішнього тиску».

Серед підписаних угод, сторони домовилися посилити оборонні зв'язки шляхом спільних досліджень, розробок та виробництва передових оборонних платформ, включаючи виробництво запасних частин для обслуговування російської зброї в Індії. Сторони домовилися створити спільне підприємство з виробництва добрив у Росії та посилити співпрацю в охороні здоров'я та судноплавстві.

Нагадаємо, Індія фіналізувала багаторічну угоду з Росією про оренду атомної ударної підводної лодки для своїх Військово-морських сил. Сума угоди становить $2 млрд, а термін оренди – 10 років.