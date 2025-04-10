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Порти США забиті імпортними автівками через тарифи Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Порти США забиті імпортними автівками через тарифи Трампа
Порти у США забиті автівками
фото: Bloomberg

Мита США спричинили нагромадження імпортних автомобілів у американських портах

Тисячі автомобілів накопичились в портах США через тимчасово призупинене постачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Автовиробники намагаються мінімізувати наслідки розв'язаної президентом США Дональдом Трампом торгової війни. Автоконцерни затримують відправку продукції в дилерські центри, тому імпортними автомобілями забито майже всі порти. Пропускна здатність деяких з них скоро досягне межі.

Один із автовиробників попередив, що нагромадження імпортних транспортних засобів в американських портах може стати «досить важким випробуванням», оскільки порти будуть «швидко заповнені» за кілька тижнів, якщо тарифи США не будуть пом’якшені.

Деякі бренди, такі як Audi, Jaguar Land Rover і Aston Martin, призупинили або звели до мінімуму поставки в США на квітень, і вони впевнені, що їхні поточні запаси у США будуть вичерпані у короткостроковій перспективі.

Багато керівників автокомпаній все ще сподіваються, що тарифи Трампа на імпортні автомобілі не протримаються довго, що спонукає деяких виробників автомобілів наразі припинити доставку автомобілів з європейських заводів або портів.

«Такий тимчасовий вичікувальний підхід є стратегією», – сказав однин із керівників логістичного відділку, додавши, що автовиробники все ще спостерігають, «чи буде досягнуто якогось компромісу» між США та їхніми торговими партнерами.

На початку квітня стало відомо, що Трамп запровадив торговельні мита проти 184 країн та юрисдикцій, а також Євросоюзу. Зокрема, для Китаю товари обкладатимуться митом у 34%, для Євросоюзу – у 20%, а для України – у 10%. Росія таблиці не наводиться. Найвищі мита вводяться для Лесото та території Сен-П'єр та Мікелон (50%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), В'єтнаму (46%) та Шрі-Ланки (44%). Пізніше мита для Китаю було підвищено до 104%.

До слова, нові мита, які ввів Дональд Трамп, завдадуть потужного удару по автопромисловості Німеччини та Європи. Однак виробники сподіваються пом'якшити ці втрати та ще якийсь час заробляти на ринку США. 

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Теги: автопром США тарифи Дональд Трамп автомобіль втрати

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