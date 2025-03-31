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Іран привів ракети в бойову готовність після погроз Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іран привів ракети в бойову готовність після погроз Трампа
Іранські ракети готові до запуску в разі ескалації з боку США
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Значну частину іранських ракет розміщено в підземних укріплених сховищах по всій країні

Іран привів у стан бойової готовності ракети, здатні завдавати ударів по об'єктах, пов’язаних зі США. Це сталося після того, як американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану бомбардуваннями у разі відмови від укладення ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tehran Times.

Видання пише, що значну частину цих ракет розміщено в підземних укріплених сховищах по всій країні, збудованих для захисту від авіаударів. Вони готові до запуску у разі подальшої ескалації конфлікту зі США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням у разі відмови країни від укладення ядерної угоди зі Сполученими Штатами. 

Трамп заявив, що готовий вдатися не лише до авіаударів, але й до запровадження повторних тарифів. За його словами, такі заходи будуть застосовані, якщо Іран не погодиться на угоду, що передбачає відмову від розробки ядерної зброї.

«Якщо вони не укладуть угоду – буде бомбардування. Таке, якого вони ще ніколи не бачили», – наголосив Трамп.

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Теги: Дональд Трамп Іран США

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