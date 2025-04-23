План Трампа: що отримають Росія та Україна? Деталі від американських ЗМІ

Пропозиція, описана як «односторінковий документ», включає низку поступок Росії та обмежень для України

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні так звану «остаточну мирну ініціативу», яка фактично передбачає визнання російської окупації значної частини української території. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела, документ було передано українським посадовцям у Парижі минулого тижня, а відповідь на нього Вашингтон очікує вже в середу, інформує «Главком».

Пропозиція, описана як «односторінковий документ», включає низку поступок Росії та обмежень для України. США, відповідно до плану, мають визнати Крим частиною РФ та фактично погодитися з окупацією чотирьох регіонів, захоплених після 2022 року – більшість Луганської, а також частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також передбачається, що Україна не стане членом НАТО, хоча перспектива вступу до ЄС зберігається.

Додатково США зобов’язуються скасувати санкції, запроваджені проти Росії після 2014 року, та розширити економічну співпрацю з нею в енергетичній та промисловій сферах.

Для України в документі передбачені «надійні гарантії безпеки» від групи європейських країн та потенційно інших союзників, проте участь самих США не уточнюється. Крім того, Україна, відповідно до плану, отримає контроль над частиною окупованої Харківської області, безперешкодний доступ до Дніпра та обіцянки компенсацій і допомоги у відновленні, хоча джерела фінансування не названо.

Окремо йдеться про статус Запорізької АЕС – згідно з планом, станція залишатиметься українською, але перебуватиме під управлінням США з постачанням електроенергії як Україні, так і Росії. Також у документі згадується про угоду між США та Україною щодо мінеральних ресурсів, яку Трамп планує підписати найближчим часом.

Відомо, що над планом працювали спецпредставник Трампа Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо. Минулого тижня Віткофф провів тривалу зустріч із Путіним у Москві, а цього тижня має відбутися ще одна зустріч. Утім, він і Рубіо не поїдуть до Лондона, де в середу відбудуться переговори за участі США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Американську делегацію очолить спецпредставник США в Україні Кіт Келлогг.

За інформацією джерел, Україна наразі схиляється до ідеї 30-денного припинення вогню замість підписання рамкової угоди. У Білому домі заявляють, що переговори тривають і є надія на прогрес.

Нагадаємо, українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться з швидко розробленою пропозицією США щодо визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на кілька джерел, знайомих з внутрішніми обговореннями, пише «Главком».

Як зазначає видання, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.