Американського президента Дональда Трампа неодноразово критикували за надмірну симпатію до російського лідера

Британський історик і журналіст Оуен Метьюз у колонці для The Telegraph зазначає, що перспективи мирного процесу опинилися під загрозою через дві основні причини, повідомляє «Главком».

Після телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним на початку місяця у Білому домі заявили, що покращення відносин між США та Росією має великі перспективи. У Вашингтоні також висловили сподівання на укладення «значних економічних угод» і встановлення геополітичної стабільності після завершення війни.

За словами Метьюза, мирному процесу заважають дві конкуруючі загрози: нетерпіння Трампа щодо припинення вогню та брехня Путіна. Американського президента неодноразово критикували за надмірну симпатію до російського лідера, однак навіть він починає усвідомлювати, що Путін використовує його у власних інтересах.

«Я думаю, що Росія хоче покласти край війні в Україні, але, можливо, вони просто тягнуть час», – заявив Трамп в інтерв’ю ведучому Newsmax Грегу Келлі.

Метьюз також припускає, що Путін може недооцінювати імпульсивний характер Трампа. Він нагадує, що президент США вкрай чутливий до будь-яких принижень, а його країна володіє значним економічним і військовим потенціалом.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах, попри обіцянки припинити вогонь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника президента України Дмитра Литвина.

Очільник Кремля Володимир Путін заявляв, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом дав вказівку своїй армії припинити удари. Однак з 18 березня Україна має вісім підтверджених влучень в енергетичні об'єкти.

«А щоночі наші сили ППО збивають близько сотні ударних безпілотників – і багато з них, ймовірно, мали на меті інші енергетичні об'єкти. Якби не наші захисники, влучень могло б бути набагато більше», – каже він.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

До слова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.