Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після скандалу з Signal Трамп радився з оточенням, коли звільнити Волца

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Після скандалу з Signal Трамп радився з оточенням, коли звільнити Волца
26 березня Трамп обговорив питання Волца з радниками
фото з відкритих джерел

Президент Трамп більше розлютився, що Волц мав контакт журналіста The Atlantic Джефрі Голдберга, ніж те, що стався витік даних

Журналісти з’ясували, що президент США Дональд Трамп публічно підтримав свого радника Майкла Волца після скандалу з месенджером Signal, але за лаштунками сумнівався щодо його подальшої роботи в адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Після розголосу щодо використання месенджера Signal Трамп спочатку заявив, що не знає нічого про ситуацію, звинуватив журналістів у брехні, а потім висловив підтримку Волцу, зазначивши, що той «зрозумів урок». Однак, як пише NYT, президент розмірковував про звільнення радника, оскільки був незадоволений тим, як преса висвітлила скандал.

Водночас Трамп не хотів виглядати так, ніби діє під тиском ЗМІ, і остерігався повторення кадрових змін, які хаотично відбувалися під час його першого терміну. Одним із головних факторів його невдоволення стало не стільки використання Волцом месенджера, скільки те, що той мав контакт журналіста The Atlantic Джефрі Голдберга, якого президент відверто ненавидить.

26 березня Трамп обговорив питання Волца з радниками, включаючи Венса, Віткоффа, керівника апарату Білого дому та главу персоналу. Особиста розмова з Волцом відбулася пізніше, у четвер.

За інформацією NYT, Волц зміг зберегти свою посаду завдяки підтримці деяких високопосадовців у адміністрації. Крім того, Трамп хотів уникнути порівнянь із кадровою політикою свого першого терміну, коли плинність кадрів у Білому домі була рекордною в сучасній історії США.

Конфлікти у команді

Проблеми Волца почалися ще до скандалу зі Signal. Він виступав за жорстку політику щодо Ірану, що призвело до суперечок із радником Трампа Венсом. Крім того, його робота в адміністрації Джорджа Буша-молодшого викликала сумніви серед республіканців щодо його відповідності зовнішньополітичному курсу Трампа.

Критики Волца також нагадують його виступ 2016 року, де він закликав «зупинити Трампа».

У той же час, на відміну від Волца, позиція міністра оборони Піта Гегсета, який безпосередньо фігурує у справі про витік секретної інформації, залишається непохитною. Його дружні стосунки з Трампом і Венсом забезпечують йому стійку підтримку в адміністрації.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали звільнити радника Трампа через скандал.

За словами джерел Politico, Венс, Вайлз і керівник кадрового відділу Білого дому Серджіу Гор запропонували Трампу на зустрічі в середу розглянути можливість звільнення Майка Волца. Трамп був обурений тим, що Волц не визнав провину в ситуації та не запропонував формальну відставку.

Теги: Дональд Трамп скандал Майк Уолтц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Прослушка» у кабінеті «тіньового рішали» Дениса Комарницького пролила світло на цинічні корупційні схеми столичної влади
«Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького Столиця
12 березня, 10:55
Саміт в Лондоні об'єднав європейський фронт на підтримку України та має прискорити надання додаткової військової підтримки
Що окрім міцних обіймів отримав Зеленський? Світова преса підбиває підсумки саміту у Лондоні ТЕМА ТИЖНЯ
3 березня, 20:15
Майк Джонсон (по центрі) сподівається на примирення Трампа й Зеленського
Джонсон назвав зупинку постачання військової допомоги Україні «тимчасовою»
4 березня, 18:59
Трамп звертається до Конгресу США
Трамп промовив перші слова про війну в Україні під час виступу: що сказав
5 березня, 05:57
Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора АОЗ
Державний оператор тилу змінив гендиректора: Жумаділов отримав нову посаду
6 березня, 11:28
Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу США
Трамп переконаний, що «анексія Гренландії відбудеться»
13 березня, 19:37
Сьогодні Трамп та Путін провели телефонну розмову
Трамп підтримав ідею Путіна організувати у США і РФ матчі між гравцями НХЛ і КХЛ, – Кремль
18 березня, 19:55
Багато європейських лідерів нервують через те, що Білий дім може вирішити швидко скоротити розгортання своїх військових
Заміна США в НАТО. Країни Європи почали розробляти план – FT
21 березня, 10:33
Раніше Трамп вже заявив, що кожному, хто саботує компанію Tesla, загрожує до 20 років ув'язнення
Посадити у в'язниці Сальвадору: Трамп запропонував покарання для паліїв Tesla
21 березня, 14:23

Політика

Експрем’єр Італії виконував «секретну місію» на прохання Зеленського – La Repubblica
Експрем’єр Італії виконував «секретну місію» на прохання Зеленського – La Repubblica
Європа чи Росія? Der Spiegel оцінив, яка сторона сильніша у військовому плані
Європа чи Росія? Der Spiegel оцінив, яка сторона сильніша у військовому плані
Після скандалу з Signal Трамп радився з оточенням, коли звільнити Волца
Після скандалу з Signal Трамп радився з оточенням, коли звільнити Волца
США переорієнтовують армію на стримування Китаю – The Washington Post
США переорієнтовують армію на стримування Китаю – The Washington Post
Після падіння режиму Асада у Сирії сформовано новий уряд
Після падіння режиму Асада у Сирії сформовано новий уряд
Трамп опублікував агітаційний ролик про Гренландію
Трамп опублікував агітаційний ролик про Гренландію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
36K
Колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання
31K
Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина
24K
«Дуже сильні психологічні проблеми». Що показало дослідження, проведене в українських школах за кордоном

Новини

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
Вчора, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Вчора, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Вчора, 08:15
29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
28 березня, 20:56

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua