Після скандалу з Signal Трамп радився з оточенням, коли звільнити Волца

Президент Трамп більше розлютився, що Волц мав контакт журналіста The Atlantic Джефрі Голдберга, ніж те, що стався витік даних

Журналісти з’ясували, що президент США Дональд Трамп публічно підтримав свого радника Майкла Волца після скандалу з месенджером Signal, але за лаштунками сумнівався щодо його подальшої роботи в адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Після розголосу щодо використання месенджера Signal Трамп спочатку заявив, що не знає нічого про ситуацію, звинуватив журналістів у брехні, а потім висловив підтримку Волцу, зазначивши, що той «зрозумів урок». Однак, як пише NYT, президент розмірковував про звільнення радника, оскільки був незадоволений тим, як преса висвітлила скандал.

Водночас Трамп не хотів виглядати так, ніби діє під тиском ЗМІ, і остерігався повторення кадрових змін, які хаотично відбувалися під час його першого терміну. Одним із головних факторів його невдоволення стало не стільки використання Волцом месенджера, скільки те, що той мав контакт журналіста The Atlantic Джефрі Голдберга, якого президент відверто ненавидить.

26 березня Трамп обговорив питання Волца з радниками, включаючи Венса, Віткоффа, керівника апарату Білого дому та главу персоналу. Особиста розмова з Волцом відбулася пізніше, у четвер.

За інформацією NYT, Волц зміг зберегти свою посаду завдяки підтримці деяких високопосадовців у адміністрації. Крім того, Трамп хотів уникнути порівнянь із кадровою політикою свого першого терміну, коли плинність кадрів у Білому домі була рекордною в сучасній історії США.

Конфлікти у команді

Проблеми Волца почалися ще до скандалу зі Signal. Він виступав за жорстку політику щодо Ірану, що призвело до суперечок із радником Трампа Венсом. Крім того, його робота в адміністрації Джорджа Буша-молодшого викликала сумніви серед республіканців щодо його відповідності зовнішньополітичному курсу Трампа.

Критики Волца також нагадують його виступ 2016 року, де він закликав «зупинити Трампа».

У той же час, на відміну від Волца, позиція міністра оборони Піта Гегсета, який безпосередньо фігурує у справі про витік секретної інформації, залишається непохитною. Його дружні стосунки з Трампом і Венсом забезпечують йому стійку підтримку в адміністрації.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали звільнити радника Трампа через скандал.

За словами джерел Politico, Венс, Вайлз і керівник кадрового відділу Білого дому Серджіу Гор запропонували Трампу на зустрічі в середу розглянути можливість звільнення Майка Волца. Трамп був обурений тим, що Волц не визнав провину в ситуації та не запропонував формальну відставку.