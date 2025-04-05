Трамп, мита та пінгвіни. Для чого він це робить?

Коли Трамп вводить «тарифи на острови», він не про ананаси думає

Що може стояти за рішенням Трампа?

Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів.

Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.

Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.

Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить?

Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній.

Давайте згадаємо самі відомі з них:

На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей.

Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно.

Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість.

Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне.

І це не фірми, які торгують ромом. Це компанії, які користуються низькими податками, відсутністю фінансової прозорості й анонімністю.

Острови для них не просто шматки суші в океані. Це такі собі «банкомати без банків», де гроші паркуються на роки, не залишаючи сліду.

Тобто – саме тим, що люблять усі, хто хоче «оптимізувати» податки, сховати гроші або просто зникнути з радарів податкової.

Тепер уважно: Трамп не повний ідіот (хоча меми іноді говорять протилежне). Він давно у курсі, як працює світ офшорів – і точно знає, де хто тримає гроші.

Коли він вводить «тарифи на острови», він не про ананаси думає. Він натякає бізнесу: або ви повертаєте гроші до США, або я зроблю вигляд, що всі ваші фірми на Кайманах – це Китай з пальмами.

Тому це не стільки про економіку, скільки тонка політична гра і стратегія самозахисту. Трамп чудово знає, як працюють офшори – бо сам неодноразово там «відпочивав» фінансово.

Тож вводячи тарифи на острови він діє на упередження: б'є по схемах до того, як ці схеми зʼявляться і вдарять по ньому.

Наостанок: «якщо вам здається, що це дурість – перевірте, чи не прикриває вона чиюсь глибоку мудрість. Або хоча б банківський рахунок у Панамі».