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Експрем’єр Польщі розповів, чи вплинув новий уряд на відносини між Києвом та Варшавою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Експрем’єр Польщі розповів, чи вплинув новий уряд на відносини між Києвом та Варшавою
Щодо вирішення аграрних питань між Україною й Польщею, Моравецький сказав, що «це має бути відносно легко»
фото з відкритих джерел

Політик зберігає обережний оптимізм щодо майбутніх взаємин між країнами

Експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у відносин Варшави і Києва – тверда основа, яку не здатні похитнути проблеми, що періодично виникають, чи зміна влади. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«У Польщі настільки велике розуміння важливості боротьби між Україною та Росією, що я б сказав, що зміна уряду не надто вплинула в цьому плані», – сказав Моравецький.

Політик зберігає обережний оптимізм щодо майбутніх взаємин між країнами: Не думаю, що ці незначні проблеми, навіть якщо вони іноді є, створюють багато неспокою і тривоги між нашими двома націями. Вони не можуть створити щось дійсно серйозне».

Коментуючи аграрний аспект і його вплив на майбутнє членства України в Євросоюзі, Моравецький заявив, що це не «та перешкода, яку неможливо подолати».

«Я був частиною команди, яка вела переговори щодо вступу Польщі до ЄС 25 років тому, і я пам’ятаю дуже схожі проблеми в багатьох інших галузях економіки. Наскільки я пам’ятаю, це все було розібрано відносно легко протягом двох-трьох років», – пояснив політик.

Щодо вирішення аграрної суперечки між Україною й Польщею у довгостроковій перспективі, Моравецький сказав, що «це має бути відносно легко».

«Ми повинні мати дуже детальну домовленість щодо конкретних видів сільськогосподарської продукції та квот на неї. І у нас немає проблем з реальним транзитом і експортом через Польщу в інші країни», – зазначив він. Політик також додав, що рівень корупції може затримати Україну на шляху до ЄС.

Нагадаємо, нещодавно резидент Польщі Анджей Дуда літав до Китаю на зустріч з Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє PAP. Дуда розповів, що обговорив із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні.

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Теги: Польща правила переговори

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