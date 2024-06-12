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Країни Балтії готуються від'єднатися від російської енергосистеми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Країни Балтії готуються від'єднатися від російської енергосистеми
Країни Балтії на початку лютого перейдуть з російських електромереж на європейські
фото: ERR

Щоб унезалежнитися від російської електроенергії, країни регіону використовуватимуть литовсько-польську лінію LitPol та новий кабель, прокладений дном Балтійського моря

Естонія, Латвія та Литва мають намір відключити свої електричні мережі від загальної російської та білоруської системи (БРЕЛЛ) у лютому 2025 року.

«Процес десинхронізації, який тривав майже 20 років, завершиться на початку серпня, коли країни Балтії повідомлять Росії та Білорусі, що в наступному сезоні, який розпочнеться з лютого 2025 року, вони не хочуть брати участь у загальній енергетичній системі», – заявив естонській телерадіокомпанії EER заступник міністра енергетики та мінеральних ресурсів Естонії Яанус Уйга.

Балтійські країни приєднаються до континентальної європейської електромережі наступного дня після відключення від БРЕЛЛ. Очікується, що цей перехід не вплине на споживачів. Раніше процес планували провести наприкінці 2025 року.

Керівництво балтійських країн планувало відключитися від російської та білоруської енергосистеми ще 2007 року. Ці країни вважають загрозою залежність країн від російської енергетики.

Естонія, Латвія та Литва – єдині країни ЄС, які не підключені до європейської електромережі, оскільки вони були інтегровані до радянської енергосистеми. У 2018 році країни Балтії підписали угоду з Європейською комісією та Польщею, які надали фінансування для модернізації їхньої енергетичної інфраструктури. Згідно з цією угодою, Естонія, Латвія та Литва мали вийти з БРЕЛЛ до 2025 року, загальна вартість процесу переходу до європейської енергосистеми, за прогнозами, становить 1,6 млрд євро, з цієї суми три чверті має сплатити ЄС.

Держави використовуватимуть існуючу литовсько-польську лінію LitPol та новий кабель, прокладений дном Балтійського моря. 

Раніше країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Для створення такої «стіни дронів» країни використовуватимуть БпЛА для моніторингу прикордонних територій, а також системи протидії безпілотникам, щоб зупинити дрони з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокацій.

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Теги: росія енергетика Польща Естонія Латвія Литва

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