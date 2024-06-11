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Поляки масово хочуть стріляти в білоруських мігрантів – соцопитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поляки масово хочуть стріляти в білоруських мігрантів – соцопитування
Більша частина опитаних поляків переконані, що солдати повинні застосовувати зброю у разі спроб мігрантів насильно перетнути кордон
фото з відкритих джерел

Схвалення використання зброї висловлюють переважно чоловіки та люди у віці від 50 років

Понад 85% поляків підтримують стрільбу по агресивних мігрантах. Про це стало відомо з опитування проведеного IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita, пише Wiadomosci.

На запитання, чи повинні солдати польської армії, дислоковані на східному кордоні, застосовувати зброю у разі спроб мігрантів насильно перетнути кордон 85,7% респондентів дали схвальну відповідь, 10,7% – були протилежної думки та 3,6% – не визначилися з відповіддю.

Зокрема, схвалення використання зброї висловлюють переважно чоловіки (88%), люди у віці від 50 років (90%) і ті, хто живе в невеликих містах (91%).

Опитування показує, що найбільш схильні погоджуватися з розстрілами мігрантів це ті, поляки хто голосував за «Конфедерацію» (94%) або «Право і справедливість» (88%) на останніх загальних виборах.

Опитування проводилося 7 та 8 червня за загальнонаціональною вибіркою 1 071 респондент.

Натомість заступник очільника польського Міністерства оборони Павел Залевський заявив, що він проти будь-яких змін, що стосуються правил застосування зброї щодо мігрантів.

«Я проти того, щоб ми стріляли і вбивали мігрантів. Я проти того, щоб ми змінювали характер цієї операції, яка відбувається на кордоні, з поліцейської на військову. Це очевидний абсурд, дуже шкідлива річ. Я не погоджуюся з такими ідеями, які висунула «Конфедерація», – сказав він.

За словами Залевського, якщо прихильники відстрілу мігрантів хочуть, аби це було закріплено на законодавчому рівні, то вони «хочуть війни з Білоруссю».

Нагадаємо, уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни.

Раніше стало відомо, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю.

До слова, заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною». 

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Теги: Польща соцопитування мігранти Білорусь

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