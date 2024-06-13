ЄС запроваджує мита на електромобілі з Китаю на рівні до 38%

Єврокомісія звернулася до влади Китаю, щоб обговорити висновки розслідування та вивчити можливі шляхи розв’язання проблем

У Китаї розкритикували це рішення, звинувативши Брюссель у порушенні правил «міжнародної торгівлі»

Європейська комісія оголосила, що з липня запровадить додаткові мита на китайські автомобілі до 38,1%. Про це повідомили на сайті Єврокомісії 12 червня.

Як пояснили в Єврокомісії, результати розслідування показали, що виробники електромобілів у Китаї отримують вигоду від «несправедливого субсидування». Це загрожує європейським виробникам.

Єврокомісія звернулася до влади Китаю, щоб обговорити висновки розслідування та вивчити можливі шляхи розв’язання проблем. Якщо обговорення з китайською владою не приведуть до «ефективного рішення», з 4 липня в Європейському Союзі запровадять тимчасові компенсаційні мита, які можуть стати остаточними протягом 4 місяців після цього.

Зазначається, що китайських виробників електромобілів, які співпрацювали з розслідуванням, обкладатимуть митом на рівні 21%. Ті, хто не співпрацював, будуть обкладені митом на рівні 38,1%.

Індивідуально Єврокомісія застосовувала мита до трьох китайських виробників:

BYD – 17,4%;

Geely – 20%;

SAIC – 38,1%.

Компанії, які увійшли до вибірки, отримали інформацію про власні розрахунки щодо субсидування китайською владою та мають можливість прокоментувати їхню точність, додали в Єврокомісії.

Якщо вони нададуть зворотні докази, то в Брюсселі можуть переглянути свій розрахунок. Ще один виробник електромобілів у Китаї – Tesla – надіслав запит на перевірку і після цього зможе отримати індивідуальну розраховану ставку мита.

У Єврокомісії зазначили, що будь-який виробник, не відібраний для розслідування, усе ще може подати запит на прискорений перегляд.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь назвав антисубсидиційне розслідування «типовим протекціонізмом». За його словами, встановлення додаткових мит на електромобілі з Китаю «порушує принципи ринкової економіки та правила міжнародної торгівлі», а також економічну та торговельну співпрацю Пекіна та Брюсселя.

Нагадаємо, США почали приймати заходи аби зупинити імпорт промислових товарів з Китаю у стратегічні галузі, те саме має зробити уряд України. Таку думку висловив Олексій Кущ, коментуючи рішення американського президента Джо Байдена щодо різкого підвищення мит на низку китайської продукції. За його словами, йдеться про те, що китайські товари просто знищують місцевих виробників.

До слова, Китай активно допомагає Росії збільшувати оборонне виробництво за рахунок поставок верстатів, мікроелектроніки, БПЛА, технологій крилатих ракет. У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки припадало на Китай, який Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків.