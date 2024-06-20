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Приймаючи Путіна, В'єтнам небезпечно ризикує – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Приймаючи Путіна, В'єтнам небезпечно ризикує – CNN
Росія шукає підтримки перед через ізоляцію з боку Заходу
фото із відкритих джерел

Якщо суттєвих угод не буде досягнуто, візит до В'єтнаму буде лише символічним способом для Путіна показати, що санкції нібито не працюють

Візит російського диктатора Путіна до В'єтнаму «викликає невдоволення США», Білий дім розчарований тим, що В'єтнам проводить політику нейтралітету, одночасно співпрацюючи як з Вашингтоном, так і з Москвою, і відмовляється приймати чиюсь сторону. Про це пише CNN.

«Путін, якого Захід вважає вигнанцем, прагне зміцнити економічні зв’язки з дружніми країнами та показати, що ізоляція Заходу на нього не впливає. Керований комуністами В’єтнам виглядає природним вибором з його зовнішньою політикою неприєднання та тісними історичними зв’язками з Москвою», – зазначають журналісти CNN.

Представник посольства США в Ханої розкритикував дії В'єтнаму, заявивши, що «жодна країна не повинна давати Путіну платформу для просування його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства», – писав раніше Reuters. Як і візит до Пхеньяну, поїздка Путіна до Ханоя може свідчити про поглиблення відносин між двома країнами, оскільки російський лідер прагне заручитися конкретною підтримкою на тлі міжнародних санкцій через його криваву війну в Україні.

Напередодні візиту очільник Кремля подякував В’єтнаму за його «збалансовану позицію» щодо війни Росії в Україні в статті для офіційної газети Комуністичної партії В’єтнаму.

Посол В'єтнаму у Росії Данг Мінь Коі заявив В'єтнамському інформаційному агентству, що державний візит зміцнить зв'язки між Ханоєм і Москвою, а також стане «можливістю для лідерів двох країн обговорити і запропонувати конкретні заходи для активізації двосторонньої торгівлі та економічного співробітництва».

«З точки зору в'єтнамців, Росія, як і раніше, розглядається як важливий партнер, з яким вони мають глибокі історичні зв'язки і який відіграє важливу роль у політиці оборони та безпеки В'єтнаму», – пояснює старший науковий співробітник Інституту досліджень Південно-Східної Азії Ле Хонг Хіп.

Про що будуть домовлятись?

Як зазначає CNN, Москва була основним постачальником зброї до В'єтнаму ще з радянських часів, і аналітики кажуть, що переговори щодо зброї та енергетики можуть бути на порядку денному.

Водночас саме В’єтнам є центром зусиль США щодо протидії зростанню китайського впливу у регіоні та ключовою частиною індо-тихоокеанської стратегії Вашингтона. В'єтнам, у свою чергу, прагне отримати вигоду від американських зусиль щодо диверсифікації ланцюжків поставок за межі Китаю, а також від занепокоєння США щодо нарощування військової сили Китаю у Південнокитайському морі.

«В’єтнам також обережний, щоб його не вважали занадто близьким до Росії… США та їхні союзники відіграють значно більшу роль у безпеці та економічному розвитку В’єтнаму», – вважає Ле Хонг Хіп.

Хоча В’єтнам може ризикувати розчарувати США та їхніх союзників, прийнявши Путіна, «країна демонструє своїм партнерам, що В’єтнам не пожертвує своїми зв’язками з однією державою лише заради того, щоб виправдати очікування інших», – наголошує Ле Хонг Хіп. «Це не те, щоб стати на якусь сторону. Йдеться про збереження зовнішньої політики диверсифікації та стратегії автономії», додає експерт.

Аналітики кажуть, що Росія, швидше за все, отримає від візиту більше, ніж В'єтнам, і репутація Ханоя може навіть постраждати через те, що тут прийняли Путіна відразу після його поїздки до Північної Кореї.

«Якщо суттєвих угод не буде досягнуто, візит буде переважно символічним, і лиш засобом для Путіна і Росії показати світові, що західні санкції проти Росії нібито не працюють. Ця символіка дуже важлива для Путіна», – сказав експерт ISEAS.

До слова, це п’ятий візит Путіна до В’єтнаму, який слідує за минулорічними поїздками Байдена та Сі Цзіньпіна, які шукали від Ханоя гарантій, що він не займає сторону іншого. Для В’єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв’язки з Росією, її найважливішим оборонним партнером. Незважаючи на те, що він покращив відносини зі Сполученими Штатами, минулого року В’єтнам усе ще шукав таємні способи придбати російську військову техніку всупереч американським санкціям.

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Теги: росія зброя санкції В'єтнам путін партії політика Москва переговори

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