Польща змінює правила для українських біженців. Як отримати дозвіл на проживання

Як отримати спеціальну карту тимчасового перебування CUKR та інші зміни до спецзакону про допомогу громадянам України

З 1 липня 2024 року у Польщі набувають чинності зміни до спецзакону «Про допомогу громадянам України у зв'язку з війною в цій країні». Одна з поправок передбачає, що українці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати спеціальний дозвіл на тимчасове проживання на 3 роки – так звану карту перебування CUKR. Про це пише Nasz Wybir.

Українці, які прибули до Польщі через бойові дії, з 1 липня матимуть три способи легалізації свого перебування у Польщі.

Перший спосіб – той, що існує з початку повномасштабного вторгнення. Це отримання PESEL UKR. Особи з PESEL UKR перебувають під тимчасовою охороною, мають вільний доступ до ринку праці, можуть користуватися безкоштовними медичними послугами в рамках Національного фонду здоров'я (NFZ), легально бути в Польщі без картки перебування чи візи та вільно подорожувати в рамках Європейського Союзу.

Водночас власники PESEL UKR не можуть залишати Польщу на термін більше ніж 30 днів, інакше втратять свій спеціальний статус.

З 1 липня всі, хто прибуває до Польщі, рятуючись від військових дій, мають якнайшвидше звернутися до місцевої адміністрації, щоб отримати PESEL UKR. Також нововведення припускають, що PESEL UKR надаватиметься лише за наявності дійсного закордонного паспорта.

Другий спосіб – це отримання картки тимчасового перебування на таких же підставах, як решта іноземців у Польщі. Для отримання «традиційної» картки перебування потрібна причина, наприклад, навчання в польському університеті, працевлаштування або ведення власної господарської діяльності.

Особи, які виїхали з України у зв'язку з бойовими діями та за час свого перебування в Польщі встигли тут легально працевлаштуватися або провадять іншу економічну діяльність, з 1 квітня 2023 року можуть подати заявку на отримання картки тимчасового перебування.

Третій спосіб (новий) буде введений останніми змінами до спецзакону – це можливість отримати спеціальну карту перебування терміном на три роки, так звану карту CUKR.

Такі картки надаватимуть її власникам такі ж права, як іншим іноземцям, зокрема, доступ до ринку праці.

Однак карта CUKR має і свої відмінності від звичайної картки перебування – їх видаватимуть лише громадянам України з PESEL UKR, включаючи дітей (що не роблять у разі звичайної картки перебування).

Отримати карту CUKR зможуть ті громадяни України, які відповідають усім вимогам:

Станом на 4 березня 2024 року PESEL UKR;

Мають PESEL UKR у день подання заявки на карту перебування CUKR;

Безперервно мають PESEL UKR протягом 365 днів;

Мають дійсний закордонний паспорт.

Як зазначають в Українському домі, у цьому контексті важлива також інша зміна у спецзаконі, яка дозволяє повернути PESEL UKR у випадку, коли особа втратила її не з власної вини.

«Якщо з якоїсь причини особа втратила PESEL UKR, але не через свою провину, наприклад, через проблему в системі, або вона виїхала на 2-3 дні з Польщі, повернулася, але її в'їзд до Польщі не був зареєстрований, то нововведення припускають можливість відновити свій PESEL UKR. Раніше було так, що особа, яка втратила PESEL UKR незалежно від причин, могла отримати нову з тією датою, коли було ухвалено рішення про надання номера. Зараз, якщо PESEL UKR буде втрачено не з вини українця, номер можна буде відновити з тієї дати, коли його було втрачено. Тобто так зберігається безперервність терміну, коли особа має PESEL UKR», – пояснив Олександр Пестриков із відділу адвокації та моніторингу Українського дому.

Коли статус PESEL UKR зміниться на CUKR, особа позбавляється всіх можливостей, пов'язаних зі спеціальним статусом тимчасової охорони.

Наприклад, такі особи втрачають можливість користуватися безкоштовними медичними послугами в рамках Національного фонду здоров'я (NFZ), зазначають в Українському домі та пояснюють, що якщо особа з карткою CUKR влаштується на роботу, то вона й надалі зможе користуватися NFZ. Однак підставою буде медична страховка, яка оплачується із зарплати, а не спеціальне право для українських біженців.

«Тобто якщо людина не може працювати, то змінюючи PESEL UKR на CUKR, вона дійсно втрачає», – каже Оксана Пестрикова, керівник консультаційного пункту Українського дому.

Ще один важливий момент: вимога оновити свої дані у місцевій адміністрації. Насамперед йдеться про те, що особи, які оформляли PESEL UKR на підставі внутрішнього паспорта громадянина України, ID-картки або простроченого закордонного паспорта, мають зробити новий закордонний паспорт та оновити свої дані у відповідній адміністрації та надати дійсні документи.

Наявність дійсного закордонного паспорта є однією з вимог для отримання картки CUKR. Також в Українському домі зазначають, якщо людина змінила прізвище або отримала новий паспорт (у ситуаціях, коли PESEL UKR оформляли на підставі дійсного закордонного паспорта, але він закінчився вже під час перебування в Польщі і така людина зробила собі нові документи) – то про це також необхідно повідомити відповідну адміністрацію.

«Якщо людина не оновить свої дані, вона може в майбутньому мати проблеми (не лише з отриманням картки CUKR, – «Главком»). Наприклад, не буде прийнято заявку такої особи про отримання допомоги 800+, адже інформація в базі даних не відповідатиме реальним даним особи. З такими ситуаціями до нашого консультаційного пункту звертаються майже щодня», – каже Оксана Пестрикова.

Заявку на отримання картки перебування CUKR можна подати виключно онлайн через електронну систему Управління у справах іноземців. У CUKR буде зазначено, що її власник раніше був під тимчасовим захистом (тобто PESEL UKR).

Також на такій карті не буде інформації про місце проживання чи прописки. Така карта перебування буде діяти 3 роки і надаватиме власнику право працювати в Польщі без отримання додаткового дозволу.

Також не потрібно буде вже повідомляти управління праці про працевлаштування громадянина України, якщо він має CUKR. Проте власник такої картки перебування зобов'язаний повідомляти воєводу про зміну адреси проживання протягом 15 днів.

Власники картки CUKR матимуть такі ж права, як інші іноземці зі звичайною карткою перебування, однак без втрати картки зможуть виїжджати з Польщі на строк не більше шести місяців.

Те, що нові зміни до спецзакону набирають чинності 1 липня, не означає, що з того ж дня можна буде подавати документи на отримання картки CUKR. Уряд ще вимагає часу на вироблення системи та налагодження онлайн-процесу. Експерти припускають, що система може запрацювати ближче до кінця року.

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