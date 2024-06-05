Президент Польсько-української господарчої палати визнав: українці рятують економіку Польщі

Яцек Пєхота: Українці збільшили ВВП Польщі на 0,7-1,1%, а у довгостроковій перспективі ця цифра може сягнути 0,9-1,35% щорічно

Демографічна ситуація у Польщі показує, що країна не зможе закрити потребу у нових працівниках за рахунок внутрішнього природного приросту. Усі дані свідчать про те, що країні потрібна трудова міграція з–за кордону, а українці рятували Польщу до війни. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив президент Польсько–української господарчої палати Яцек Пєхота.

Яцек Пєхота зазначає, ще до війни українські працівники заповнювали величезну прогалину на польському ринку праці – водії, транспортні компанії, будівельні компанії. За оцінками Інституту соціального страхування, каже президент Палати, при таких темпах економічного зростання польській державі потрібно 700 тис. нових працівників щороку. «Демографічна ситуація у Польщі показує, що ми не отримаємо їх за рахунок внутрішнього природного приросту: усі дані свідчать про те, що нам потрібна трудова міграція з–за кордону, а українці рятували нас до війни», – пояснює він.

Відповідно, за словами президента Палати, оскільки багато українських чоловіків пішли на війну, відтік робітників спричинив величезні проблеми, зокрема, у польських будівельних чи транспортних компаніях.

«Українці збільшили ВВП Польщі на 0,7–1,1%, а у довгостроковій перспективі ця цифра може сягнути 0,9–1,35% щорічно», – вказує Пєхота.

Президент Палати переконаний, без продуманої міграційної політики, без залучення працівників з третіх країн, польська економіка не впорається. І ця проблема стане ще гострішою у процесі відбудови України. «Сьогодні польські компанії скаржаться на брак можливостей залучення робітників з Далекого Сходу чи інших пострадянських республік через проблеми з візами та роботу наших консульств», – зазначає Пєхота.

Президент Палати нагадав, що був великий скандал, коли американці довели, що в різних консульських установах візи до Польщі видавали за гроші, і потім люди з шенгенськими візами, отриманими через польські консульства, з'являлися у Мексиці, бажаючи потрапити до Сполучених Штатів. «Є спеціальна слідча комісія парламенту, яка розслідує візову аферу», – розповів він.

Були такі випадки, ніхто цього не заперечує, визнає Пєхота, але тодішня опозиція роздула це, заявляючи про мільйони чи сотні тисяч іммігрантів. «Право і справедливість» з одного боку боролася з мігрантами, блокувала кордон, а з іншого – за гроші впускала до Польщі сотні тисяч мігрантів. Не знаю, чи були це сотні тисяч, але польська економіка справді потребує мігрантів!», – заявив президент Палати.

На думку Яцека Пєхоти, через візовий скандал усі візові служби стають жорсткішими, перестраховуються – мовляв, краще відмовити в отриманні віз, ніж ризикувати. «На жаль, це величезна проблема, яку поки що неможливо вирішити», – підсумовує він.

Нагадаємо, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триває. Майже щодня Прикордонна служба звітує про інциденти з іноземцями, які намагаються нелегально потрапити до Польщі. Мігранти часто поводяться агресивно по відношенню до офіцерів. Польща готує нову оригінальну інформаційну кампанію. Вона буде адресована громадянам тих країн, звідки найчастіше намагаються нелегально потрапити до Польщі через Білорусь. Кампанія покликана привернути увагу до того, що потрапити до ЄС не так просто, як це підносять організатори незаконного перетину кордону.

Глава польського МЗС зазначив: запуск кампанії є спробою показати іноземцям те, що насправді їх чекає при спробі незаконного перетину кордону. Міністр наголосив, що Москва і Мінськ причетні до «організації тиску на польський кордон». Він додав, що останнім часом 90% нелегалів мають російські візи, а Білорусь повністю скасувала візи для громадян деяких країн.

До слова, Польща відновить 200-метрову буферну зону на кордоні з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю. Також заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною».

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