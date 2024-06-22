ЄС починає переговори про вступ України. Скільки вони можуть тривати?
Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців
25 червня ЄС починає переговори про вступ в Союз України і Молдови. Офіційні переговори про вступ – це передостання стадія євроінтеграції. Після неї лишається останній етап – схвалення Радою ЄС, Європарламентом і підписання договору. І це гарні новини.
Як довго це може тривати?
Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців (Австрія, Фінляндія та Швеція).
Максимальний – 7 років і 8 місяців (Хорватія).
Більшість країн чекають від 4 до 7 років.
А от Туреччина чекає (або вже не чекає) вступу в ЄС вже майже 19 років.
Раніше вищі керівники ЄС висловили надію, що всі країни вступлять в Союз «до 2030 року».
Українці та молдовани теж на це розраховують.
Але багато експертів вважають, що ці країни ще занадто далеко від європейських стандартів.
Ну і звісно через Росію ми маємо територіальні проблеми.
Тому рішення про прийняття в Євросоюз в прискореному режимі може бути. Але це має бути політична воля ЄС.
Фактично у ЄС тут вибір із двох зол:
1. Не приймати терміново Україну та Молдову в ЄС. Залишивши над ними «дамоклів меч».
Це великий ризик, оскільки наші країни можуть знову потрапити під вплив Росії.
Хто не вірить у цей сценарій подивіться на Грузію.
Країна через 16 років після війни з Росією повернулась у геополітичне русло останніх.
Як наслідок – їх євроінтеграція повністю заблокована, а в грузинів можуть забрати найближчим часом «безвіз».
2. Поскоріше прийняти наші країни в Євросоюз.
Так, звісно це потребуватиме політичної волі, певного дискомфорту і навіть трансформації – але у перспективі це несе політичні та економічні вигоди всередині ЄС.
Яке із цих зол є меншим – навіть підказувати не потрібно.
Але звісно окрім політичної волі ЄС ще потрібна важка трансформаційна робота всередині країни.
Тож чекаємо.
Мій прогноз на вступ – 5 років.
Тобто ми станемо членами ЄС до 2030.
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