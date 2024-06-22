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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

ЄС починає переговори про вступ України. Скільки вони можуть тривати?

glavcom.ua
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Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС
фото: Depositphotos

Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців

25 червня ЄС починає переговори про вступ в Союз України і Молдови. Офіційні переговори про вступ – це передостання стадія євроінтеграції. Після неї лишається останній етап – схвалення Радою ЄС, Європарламентом і підписання договору. І це гарні новини.

Як довго це може тривати?

Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців (Австрія, Фінляндія та Швеція).

Максимальний – 7 років і 8 місяців (Хорватія).

Більшість країн чекають від 4 до 7 років.

А от Туреччина чекає (або вже не чекає) вступу в ЄС вже майже 19 років.

Раніше вищі керівники ЄС висловили надію, що всі країни вступлять в Союз «до 2030 року».

Українці та молдовани теж на це розраховують.

Але багато експертів вважають, що ці країни ще занадто далеко від європейських стандартів.

Ну і звісно через Росію ми маємо територіальні проблеми.

Тому рішення про прийняття в Євросоюз в прискореному режимі може бути. Але це має бути політична воля ЄС.

Фактично у ЄС тут вибір із двох зол:

1. Не приймати терміново Україну та Молдову в ЄС. Залишивши над ними «дамоклів меч».

Це великий ризик, оскільки наші країни можуть знову потрапити під вплив Росії.

Хто не вірить у цей сценарій подивіться на Грузію.

Країна через 16 років після війни з Росією повернулась у геополітичне русло останніх.

Як наслідок – їх євроінтеграція повністю заблокована, а в грузинів можуть забрати найближчим часом «безвіз».

2. Поскоріше прийняти наші країни в Євросоюз.

Так, звісно це потребуватиме політичної волі, певного дискомфорту і навіть трансформації – але у перспективі це несе політичні та економічні вигоди всередині ЄС.

Яке із цих зол є меншим – навіть підказувати не потрібно.

Але звісно окрім політичної волі ЄС ще потрібна важка трансформаційна робота всередині країни.

Тож чекаємо.

Мій прогноз на вступ – 5 років.

Тобто ми станемо членами ЄС до 2030.

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Джерело
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Теги: Європейський союз переговори євроінтеграція Україна

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Віктор Таран

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