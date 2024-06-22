ЄС починає переговори про вступ України. Скільки вони можуть тривати?

Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС

Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців

25 червня ЄС починає переговори про вступ в Союз України і Молдови. Офіційні переговори про вступ – це передостання стадія євроінтеграції. Після неї лишається останній етап – схвалення Радою ЄС, Європарламентом і підписання договору. І це гарні новини.

Як довго це може тривати?

Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців (Австрія, Фінляндія та Швеція).

Максимальний – 7 років і 8 місяців (Хорватія).

Більшість країн чекають від 4 до 7 років.

А от Туреччина чекає (або вже не чекає) вступу в ЄС вже майже 19 років.

Раніше вищі керівники ЄС висловили надію, що всі країни вступлять в Союз «до 2030 року».

Українці та молдовани теж на це розраховують.

Але багато експертів вважають, що ці країни ще занадто далеко від європейських стандартів.

Ну і звісно через Росію ми маємо територіальні проблеми.

Тому рішення про прийняття в Євросоюз в прискореному режимі може бути. Але це має бути політична воля ЄС.

Фактично у ЄС тут вибір із двох зол:

1. Не приймати терміново Україну та Молдову в ЄС. Залишивши над ними «дамоклів меч».

Це великий ризик, оскільки наші країни можуть знову потрапити під вплив Росії.

Хто не вірить у цей сценарій подивіться на Грузію.

Країна через 16 років після війни з Росією повернулась у геополітичне русло останніх.

Як наслідок – їх євроінтеграція повністю заблокована, а в грузинів можуть забрати найближчим часом «безвіз».

2. Поскоріше прийняти наші країни в Євросоюз.

Так, звісно це потребуватиме політичної волі, певного дискомфорту і навіть трансформації – але у перспективі це несе політичні та економічні вигоди всередині ЄС.

Яке із цих зол є меншим – навіть підказувати не потрібно.

Але звісно окрім політичної волі ЄС ще потрібна важка трансформаційна робота всередині країни.

Тож чекаємо.

Мій прогноз на вступ – 5 років.

Тобто ми станемо членами ЄС до 2030.