Після обстрілу Одеси Конгрес США закликав надати Україні далекобійні ракети

В Конгресі США засудили ранковий удар Росії по порту Одеси і закликали надати Україні далекобійні ракети Himars. Про це написав старший радник Конгресу США Пол Массаро у Твіттер.

Коментуючи ранковий удар по Одесі й вчорашню угоду про «зернові коридори», Массаро заявив, що Росія завжди бреше. За його словами, настав час надати Україні далекобійні ракети Himars.

Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies.