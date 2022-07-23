Після обстрілу Одеси Конгрес США закликав надати Україні далекобійні ракети

Массаро заявив, що Росія завжди бреше

В Конгресі США засудили ранковий удар Росії по порту Одеси і закликали надати Україні далекобійні ракети Himars. Про це написав старший радник Конгресу США Пол Массаро у Твіттер.

Коментуючи ранковий удар по Одесі й вчорашню угоду про «зернові коридори», Массаро заявив, що Росія завжди бреше. За його словами, настав час надати Україні далекобійні ракети Himars.

Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. — Paul Massaro (@apmassaro3) July 23, 2022

«Потрібно позбутися цієї дивної одержимості «ескалацією» та «Третьою світовою війною». Путін у наших мізках. Він утримує нас, але ми не стримуємо його», – написав старший радник Конгресу.

Нагадаємо, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

Сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.