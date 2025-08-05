Ердоган приїде до Києва – Türkiye 

Востаннє в Києві Ердоган був у лютому 2022 за декілька тижнів до початку російського вторгнення

Президент Туреччина Реджеп Тайїп Ердоган здійснить візит до Києва найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Türkiye.

Видання це пише з посиланням на джерела в турецьких дипломатичних колах. За даними видання, на порядку денному візиту очікуються угода про зону вільної торгівлі та мирні зусилля у російсько-українській війні.

Посол України в Анкарі Наріман Джелял в інтерв'ю для РБК-Україна також підтвердив, що президент Туреччини незабаром відвідає українську столицю.

«Зараз ми активно працюємо над організацією візиту президента Ердогана до України. Президент Зеленський особисто передавав запрошення і я його повторив під час зустрічі з турецьким президентом. Цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації», – сказав він.

Під час візиту Ердогана до Києва важливе місце займатиме питання економічного співробітництва. Особливо очікується набуття чинності угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Ця угода має на меті збільшити обсяги торгівлі між двома країнами та сприяти відбудові України.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що Туреччина знову відіграватиме центральну роль у посередництві між Росією та Україною, натякнувши на продовження мирних зусиль на турецькій землі.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче влаштувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського у Стамбулі.