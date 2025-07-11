Посол України подарував Ердогану символічний подарунок

Подарунок уособлює спільну історію, єдність та прагнення до свободи й солідарності

Посол України подарував Ердогану «Щит дружби» з українським, турецьким та кримськотатарським символами

Посол України в Туреччині Наріман Джелял вручив президенту Реджепу Таїпу Ердогану символічний подарунок – керамічний «Щит дружби» («Dostluk Kalkanı»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Щит був створений кримськотатарським майстром Рустемом Скибіним і прикрашений елементами, які несуть символічний зміст. На ньому зображені: тризуб (символ України), півмісяць із зіркою (символ Туреччини) та тарак-тамга (символ кримськотатарського народу).

фото: МЗС України

фото: МЗС України

Тюльпани, які обрамляють щит, уособлюють «непохитну лінію оборони хоробрих воїнів».

Як підкреслили в МЗС, подарунок уособлює спільну історію, єдність та прагнення до свободи й солідарності.

Нагадаємо, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял офіційно розпочав виконувати обов’язки посла України в Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу турецького президента.

Дипломат вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Тайїпу Ердогану. «Президент Реджеп Тайїп Ердоган прийняв посла України Нарімана Джеляла у президентському комплексі. На зустрічі посол Джелял вручив президенту Ердогану вірчі грамоти», – йдеться в повідомленні.