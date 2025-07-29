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Трамп заявив, що отримав запрошення відвідати Китай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп заявив, що отримав запрошення відвідати Китай
Трамп може відвідати Китай
колаж із відкритих джерел

Трамп стверджує, що отримав запрошення провести саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, але вже отримав запрошення відвідати Китай, повідомляє «Главком».

«Брехливі ЗМІ повідомляють, що я шукаю можливості провести саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном. Це не відповідає дійсності, я нічого не шукаю», – написав він у Truth Social.

«Я можу поїхати до Китаю, але тільки на запрошення голови Сі Цзіньпіна, яке вже було направлено. Інакше я не зацікавлений у цьому», – додав він.

Трамп заявив, що отримав запрошення відвідати Китай фото 1

Нагадаємо, Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. Це має захистити торговельні переговори з Пекіном і допомогти президенту Дональду Трампу забезпечити зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай надає Росії допомогу в обсягах, які дозволяють йому уникнути викриття. Він підкреслив, що без підтримки Пекіна, зокрема через закупівлю російської нафти, РФ не змогла б продовжувати війну проти України.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до «суттєвого» перебалансування торговельних зв'язків з Китаєм під час саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Теги: експорт саміт Китай Дональд Трамп переговори Сі Цзіньпін запрошення обмеження Марко Рубіо

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