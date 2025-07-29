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Україну кличуть в європейську альтернативу Starlink: що відомо

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Україну кличуть в європейську альтернативу Starlink: що відомо
Запрошення України до участі в IRIS² відкриває нові перспективи для її технологічної інтеграції з Європою
фото: depositphotos.com

Проєкт оцінюється у 10,6 млрд євро

Європейський Союз відкриває свою стратегічну супутникову ініціативу IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) для партнерських країн. Серед запрошених – Україна, Норвегія та Велика Британія. Про це повідомили у Єврокомісії, передає Euractiv, пише «Главком».

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон підкреслив, що Україна, Велика Британія та Норвегія вважаються бажаними партнерами з огляду на свій технологічний потенціал і стратегічні зв’язки з ЄС. Участь у проєкті дозволить цим країнам отримати доступ до інфраструктури безпечного супутникового зв’язку та співпрацювати в галузі цифрової безпеки.

У свою чергу, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зазначив, що наразі тільки Норвегія активно веде переговори щодо приєднання до IRIS². Велика Британія та Україна ще не вступили в офіційні консультації, однак ЄС відкритий до співпраці.

Кубілюс додав, що Велика Британія має потужну інфраструктуру у сфері космосу, а Україна, з огляду на своє минуле як одного з провідних космічних центрів СРСР, має великий потенціал. Проєкт IRIS² оцінюється у 10,6 мільярда євро. Його реалізацію заплановано на 2030-ті роки, а загальна кількість супутників має сягнути близько 280 одиниць.

IRIS² – це масштабна супутникова мережа зв’язку, яка має забезпечити Європу незалежним, захищеним каналом зв’язку для державних і приватних потреб. Програму вже охрестили європейською відповіддю на американські ініціативи на кшталт Starlink від SpaceX.

Для порівняння, американська компанія SpaceX вже розгортає мережу Starlink, яка в перспективі включатиме понад 40 тисяч супутників. Запрошення України до участі в IRIS² відкриває нові перспективи для її технологічної інтеграції з Європою та підвищення стійкості до кіберзагроз і інформаційної ізоляції.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Європейський Союз розпочав роботу над власною мережею супутників під назвою IRIS², яка має забезпечити зашифроване глобальне підключення до Інтернету.

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Теги: Інтер Україна SpaceX Starlink Європейський союз запрошення

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