Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган хоче зібрати Трампа і Путіна у Стамбулі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган хоче зібрати Трампа і Путіна у Стамбулі
Турецький президент: «Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом»
фото: AP

Українська сторона запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче влаштувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна і американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Agency.

Ердоган прокоментував переговори між Росією та Україною. Він наголосив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна у Стамбулі. «Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом та з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі», – пояснив він.

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн.

«Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – зазначав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив конструктивність третього раунду переговорів між Києвом та Москвою, що завершився в Стамбулі, і їхню орієнтованість на досягнення результатів.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що сумнівається у можливості проведення зустрічі глави Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до кінця літа. Як зазначив він, для зустрічі на рівні лідерів потрібно провести «значну підготовчу роботу, що навряд чи можливо у стислий термін». Один із журналістів запитав, чи можна вважати, що зустріч Зеленського та Путіна до кінця літа неможлива.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська і російська делегації втретє зустрілись у Стамбулі
Переговори у Стамбулі: глава МЗС Туреччини розповів про головний результат
Вчора, 07:58
Швидка готовність системи до запуску та здатність змінювати напрямок підвищують тактичну гнучкість Tayfun Block-4
Туреччина продемонструвала свою першу гіперзвукову балістичну ракету
23 липня, 08:37
Житло у Туреччині вважається гарною інвестицією
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
22 липня, 13:05
Турецький президент закликав Європу будувати відносини, уникаючи подвійних стандартів
Туреччина готова стати членом ЄС – Ердоган
21 липня, 20:04
Президент наголосив, що справжнього результату можна досягти лише під час зустрічі на рівні лідерів
Президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою
21 липня, 18:14
Вторинні тарифи, які можуть запровадити США, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти
США можуть ускладнити продаж російської нафти в певні країни – Reuters
15 липня, 22:29
Імпорт свіжих огірків та томатів здійснювався з Туреччини за цінами, нижчими за ринкові
Україна запровадила антидемпінгові мита на турецькі томати та огірки
14 липня, 15:27
Туристів більше не приваблює Анталія
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
14 липня, 13:54
У Туреччині очікують чергових температурних рекордів
Екстремальне випробування для туристів: у Туреччині спека сягне +50 градусів
9 липня, 12:08

Політика

The Telegraph: Польща вплинула на відновлення постачань Patriot Україні
The Telegraph: Польща вплинула на відновлення постачань Patriot Україні
Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю
Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю
Ердоган хоче зібрати Трампа і Путіна у Стамбулі
Ердоган хоче зібрати Трампа і Путіна у Стамбулі
Польща отримала нового посла Росії
Польща отримала нового посла Росії
Німеччина створить найсильнішу армію в Європі: подробиці від Financial Times
Німеччина створить найсильнішу армію в Європі: подробиці від Financial Times
Путін дозволив білорусам голосувати на російських виборах
Путін дозволив білорусам голосувати на російських виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
52K
НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги
24K
Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року
23K
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
19K
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті

Новини

«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Сьогодні, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:35
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua