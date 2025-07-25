Ердоган хоче зібрати Трампа і Путіна у Стамбулі

Українська сторона запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче влаштувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна і американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Agency.

Ердоган прокоментував переговори між Росією та Україною. Він наголосив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа та Путіна у Стамбулі. «Цього тижня ми докладатимемо зусиль, аби провести переговори з Путіним і Трампом та з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі», – пояснив він.

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн.

«Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – зазначав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив конструктивність третього раунду переговорів між Києвом та Москвою, що завершився в Стамбулі, і їхню орієнтованість на досягнення результатів.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що сумнівається у можливості проведення зустрічі глави Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до кінця літа. Як зазначив він, для зустрічі на рівні лідерів потрібно провести «значну підготовчу роботу, що навряд чи можливо у стислий термін». Один із журналістів запитав, чи можна вважати, що зустріч Зеленського та Путіна до кінця літа неможлива.