Ердоган та Путін провели розмову: серед тем – Україна

Під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією

Ердоган зазначив, що важливо розпочати третій раунд переговорів між Росією та Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила канцелярія турецького лідера, передає «Главком».

Зазначається, що під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання. Ердоган заявив, що конфлікти після виведення сирійських сил безпеки з Сувайди становлять загрозу для всього регіону. Він додав, Туреччина прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії і допомогти країні якнайшвидше стати на ноги.

Ердоган також зазначив, що важливо розпочати третій раунд переговорів між Росією та Україною, і що Туреччина продовжить приймати переговори в Стамбулі, коли сторони визначать відповідні дати.

Раніше президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели зустріч під час саміту НАТО, що проходить в нідерландському міста Гаага. Під час зустрічі було обговорено двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні та глобальні питання.